Carolina Jaikel y Bryan Ruiz celebraron importante momento en medio de la lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz compartió un momento único. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz vivieron un momento muy especial en medio del difícil proceso de salud que enfrenta ella.

La pareja compartió con mucha emoción una importante celebración familiar rodeada de amor y fortaleza.

Por medio de sus redes sociales, Caro mostró varias imágenes de la primera comunión de Benjamín, el hijo mayor de la pareja.

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“Primera comunión de mi cachorro mayor”, escribió junto a una fotografía en la que aparece acompañada de Bryan Ruiz, sus hijos y también Mathías Ruiz, el hijo mayor del exfutbolista, quien ya tiene 18 años.

Caro compartió varias fotos en su perfil.captura (carolina Jaikel /carolina Jaikel)

La comunicadora no ocultó la emoción de ver a su hijo viviendo esta etapa tan significativa y le dedicó unas palabras llenas de cariño.

“Que tengas siempre a Dios en el centro de tu vida, Benjilulu”, comentó.

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Unidos en medio de la adversidad

La celebración llega en un momento especialmente sensible para la familia.

Hace aproximadamente 10 meses, Carolina Jaikel fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis, una condición de alto riesgo que cambió por completo su vida y la de sus seres queridos.

Sin embargo, la pareja ha demostrado mantenerse fuerte y unida, compartiendo distintos momentos familiares mientras enfrentan juntos esta complicada batalla.