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Carolina Jaikel reveló qué la impulsa a seguir luchando cada día

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó qué la impulsa a seguir con la mejor actitud pese a su lucha interna

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Por Silvia Núñez
Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, es la esposa del exjugador Bryan Ruiz, quien sigue su lucha cada vez más positiva. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel volvió a tocar el corazón de sus seguidores con un poderoso mensaje sobre la vida, la salud y la importancia de agradecer cada día, incluso en medio de las dificultades.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz confesó que recientemente no tenía ganas de entrenar, pero decidió darse “un empujoncito” para hacerlo y reflexionó sobre las verdaderas razones que la motivan a seguir adelante.

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“Solo hay una razón: que puedo, que me levanté hoy, que Dios me regaló otro día y mi cuerpo tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es razón suficiente para hacer ejercicio, cuidar nuestro cuerpo porque tenemos un día más de vida”, escribió.

Carolina también mencionó otras motivaciones muy personales que hoy la impulsan a mantenerse fuerte, entre ellas su familia y el tratamiento médico que enfrenta.

“Después vienen todas las razones extras: que quiero estar fuerte para cuidar a mis hijos, para soportar las quimios, para salir a disfrutar con Bryan. Pero todo eso es extra”, agregó.

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel es de admirar, pues pese a su enfermedad, no deja de hacer ejercicio y mantener una actitud positiva. (redes/Instagram)

Jaikel cerró su reflexión asegurando que el simple hecho de tener un día más de vida ya es motivo suficiente para agradecer y cuidar el cuerpo “con amor”.

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Sus palabras recibieron cientos de mensajes de apoyo y admiración por la valentía y positivismo con el que enfrenta esta etapa de su vida.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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