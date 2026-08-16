Cazzu confirma que tiene novio: vea el galán que la conquistó tras su dolorosa ruptura con Christian Nodal

Cazzu confirmó que tiene novio, más de dos años después de su dolorosa y mediática ruptura con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y una sencilla conversación sobre libros terminó revelando lo que durante meses había mantenido lejos de los reflectores.

La cantante argentina habló con la periodista Malena Rey, del medio Cenital, desde su casa y fue una pregunta sobre dos ediciones de La Divina Comedia la que provocó la inesperada confesión.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, expresó Cazzu.

La palabra “novio” no pasó inadvertida y terminó confirmando que la artista decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Quién conquistó a Cazzu?

Cazzu confirmó que tiene novio (Plus Entertainment/Cortesía)

Aunque Cazzu no dio el nombre de su pareja durante esa conversación, según Infobae, desde meses atrás medios internacionales han relacionado sentimentalmente a la cantante con Ignacio Colombara, bailarín y actor de doblaje que forma parte de su entorno profesional.

La periodista Mandy Fridmann había señalado anteriormente en el programa ¡Tal cual! Sin Filtro que Colombara acompañaba constantemente a la argentina e incluso mantenía una buena relación con Inti, la hija de Cazzu y Nodal.

Las especulaciones aumentaron durante un concierto cuando la artista señaló hacia Colombara y expresó: “Él es mío”, comentario que fue interpretado como una señal sobre la cercanía existente entre ambos.

El bailarín, por su parte, optó por mantener la discreción cuando fue consultado por medios acerca de su relación con la artista.

“Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas”, respondió Colombara, según contó la presentadora Kerly Ruiz.

Cazzu vuelve a hablar de amor después de Nodal

La confirmación llega después de una de las separaciones más comentadas del entretenimiento latinoamericano.

Christian Nodal y Cazzu terminaron su relación en mayo de 2024, cuando su hija Inti tenía apenas siete meses. El mexicano anunció entonces que ambos seguirían caminos separados.

Pocas semanas después, Nodal fue relacionado sentimentalmente con Ángela Aguilar y ambos contrajeron matrimonio en julio de ese mismo año.

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Desde aquella separación, Cazzu había mantenido su situación sentimental prácticamente fuera de la conversación pública. Incluso cuando en 2025 fue relacionada con su entrenador personal, Axel Napp, descartó que existiera un romance.

Ahora fue ella misma quien confirmó que hay un nuevo amor en su vida, aunque no dio muchos detalles.

Otra que anda estrenando… o no estrenando amor, pero sí confirmando relación, es Cazzu con su bailarín Ignacio Colombara. ❤️‍🔥💃🏻



¡Y esto ocurre a dos años de su truene con Christian Nodal! 😱 ¿Dos años? ¡Y todo lo que ha pasado con esta ex parejita! 😂🍿



Pues, ¿cómo no iba a… pic.twitter.com/ZwPIkBlPa0 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 14, 2026