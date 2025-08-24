Choché Romano admite que su matrimonio atraviesa cambios y acude a terapia

Choché Romano y Ash García se casaron en el 2017. (Archivo/Archivo)

El presentador Choché Romano sorprendió al confesar por primera vez que él y su esposa, Ashley García, están recibiendo terapia de pareja, pues reconoció que en su matrimonio han surgido cambios importantes que los han llevado a buscar ayuda profesional para fortalecerse como familia.

“Ash y yo estamos asistiendo a terapia de pareja, aunque yo tengo mi terapeuta de hace años, pero esta terapeuta llegó a un momento de nuestra vida crucial”, comentó mediante su cuenta de Instagram.

Romano explicó que cuando en una relación de pareja llega un hijo, la dinámica cambia completamente.

“Pero cuando hay dos hijos, esto se pone muy entretenido. Hay cosas que hay que retomar, hay cosas nuevas a las que hay que adaptarse, y otras tienen que desaparecer y unas que hay que erradicar para uno y las siguientes generaciones”, detalló.

Choché Romano va a terapia con su esposa para fortalecer su matrimonio. (Captura de video)

El comediante expresó que su doctora es especialista en parejas, familias y en vínculos, además comentó que la cita estuvo tan tensa que hasta se llevó un susto en media terapia y es que le tembló.

“Gracias a todos por los mensajes de buena vibra y también a los que me tiran porque yo aprendí a que está bien no estar bien, pero también aprendí por la vida y por la naturaleza de lo que hago que aunque no esté bien, tengo que seguir adelante y el show debe continuar”, le confesó a sus seguidores.

Ashely García, esposa de Choché Romano. (redes /Instagram)

Cabe recordar que Choché Romano y Ashley García unieron sus vidas el 10 de noviembre de 2017 en una llamativa boda temática inspirada en la película La Bella y la Bestia. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas: Leah, en 2021, y Olivia, en 2025.