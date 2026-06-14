Choché Romano frena millonario proyecto con Yiyo Alfaro y explicó por qué ya no lo ve tan atractivo

Choché Romano contó que había conversado con Yiyo Alfaro sobre construir apartamentos. (redes/Instagram)

Lo que parecía ser un interesante proyecto entre Choché Romano y Yiyo Alfaro podría no llegar a concretarse, al menos por ahora. El humorista reveló que ha estado reconsiderando una idea de inversión que ambos venían analizando desde hace algunas semanas.

La confesión surgió por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si en algún momento le gustaría comprar o construir propiedades.

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Lejos de esquivar el tema, Choché contó que incluso ya había conversado con el presentador de televisión sobre desarrollar un proyecto inmobiliario juntos.

“Estas semanas estábamos hablando Yiyo y yo de construir unos apartamentos juntos, pero cuando comparo la ganancia de trading, retener cripto,(mercados digitales) versus lo carísimo que es construir en Costa Rica, las broncas con los inquilinos y el tiempo que va a durar esa inversión en pagarse de nuevo y dar ganancias, se me quita un toque las ganas”, respondió.

El humorista considera que actualmente existen inversiones más atractivas que los bienes raíces. (captu/captura)

Según explicó, actualmente considera más atractivas otras opciones de inversión relacionadas con los mercados digitales, en los que participa desde hace varios años.

El comediante señaló que, al analizar los costos de construcción, la administración de propiedades y el tiempo necesario para recuperar el dinero invertido, el panorama deja de parecerle tan conveniente.

Por esa razón, el proyecto de apartamentos que había conversado con Yiyo Alfaro quedó, al menos por ahora, en pausa.

Aunque no descartó por completo la posibilidad de invertir en bienes raíces en el futuro, sus declaraciones dejan claro que actualmente prefiere enfocarse en alternativas que, según su experiencia, le ofrecen una rentabilidad más rápida.

La revelación generó reacciones, especialmente porque muchos consideran que los bienes raíces siguen siendo una de las inversiones más seguras a largo plazo.