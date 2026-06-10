¡Qué buena tarde! de Teletica se quedará sin sus dos presentadores principales

Natalia Rodríguez ya empezó la cuenta regresiva para vivir una nueva aventura mundialista, aunque esta vez con una sensación muy distinta a la de años anteriores.

Natalia Rodríguez estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y al igual que en sus otros mundiales siempre andaba con la camisa de la Selección Nacional. (Silvia Nunez)

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, de Teletica, se encuentra preparando las maletas para viajar primero a Miami, Estados Unidos, donde disfrutará del ambiente previo a la Copa del Mundo 2026, para luego trasladarse a México y continuar desde ahí su cobertura y generación de contenido.

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Sin embargo, mientras organizaba sus outfits, se topó con un detalle que nunca antes había tenido que enfrentar en una cita mundialista: Costa Rica no clasificó al torneo.

Acostumbrada a lucir con orgullo la camiseta de la Selección Nacional en cada Mundial para destacar entre miles de aficionados y dejar claro de dónde viene, Natalia confesó que esta vez no sabe si llevarla o no.

“Estoy armando los outfits y dije: ‘¿Tengo que llevar camisa de la Sele?’ O sea, gente, me siento tan extraña. Es mi primer Mundial donde lo más fácil era andar con la camiseta de la Sele y un jeans, pero no sé si echarlas”, comentó en sus redes sociales.

La comunicadora se alista para disfrutar de lo que será su cuarto Mundial, una experiencia que siempre ha vivido con mucha pasión y entusiasmo.

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¡Qué buena tarde!, programa de Teletica. se quedará sin sus presentadores principales. (Instagram QBT/redes)

Natalia no será la única figura del programa que hace maletas para seguir de cerca la máxima fiesta del fútbol. Sus amigos y compañeros Yiyo Alfaro y Choché Romano también afinan detalles para viajar y generar contenido para sus redes sociales gracias al respaldo de varias marcas patrocinadoras.

Es decir, a partir de este jueves el programa de las tardes de canal 7, ¡Qué buena tarde!, se quedará sin sus dos presentadores principales durante un mes.

Cuando alguno de ellos falta, la producción llama a la chef Sophia Rodríguez o a Janeth García, así como al actor Arie García.