Cinco talentosos niños enamorarán a miles de ticos a partir de esta noche en Nace una estrella

Cinco niños enamoraran a miles de ticos con su voz en nueva temporada de Nace una estrella (Teletica/Teletica)

Cinco niños de diferentes partes del país enamorarán a miles de ticos con su talento y carisma, mientras cumplen un sueño en la sétima temporada de Nace una estrella.

Son niños entre los 10 y 13 años que, aunque hace unas semanas eran completos desconocidos, el sueño y la pasión que tienen en común los llevaron a estar compitiendo juntos en la categoría infantil del programa de cantos de Teletica.

Se trata de Juan David Montero, Vivianne Juárez, Maximiliano Cruz, Sofía Castro y Santiago Abarca. Los cinco están disfrutando al máximo esta etapa llena de alegrías y muchos retos, y en La Teja conversamos con tres de ellos.

Todos tienen objetivos en común en el programa: aprender y que la gente en sus casitas los conozca tal y como son en su día a día.

Santiago Abarca

Santi solo tiene 10 años, pero ya se define como un niño independiente y sin complejos, algo que espera que se refleje en sus presentaciones.

“Yo soy un niño único, tengo una personalidad muy definida, sin complejos y muy independiente. Las personas que me conocen me describen como un niño carismático, honesto, de buenos valores y principios, y hasta trabajador”, nos reveló.

Su amor por el canto nació hace poco más de dos años y, desde entonces, se puso como objetivo participar en Nace una estrella, por lo que asegura que enamorará a las televidentes.

LEA MÁS: Niño que hizo llorar a Edgar Silva quiere sacar a su mamá de la pobreza ganando Nace una estrella

“La gente puede esperar de mí muchas sorpresas lindas, llegué a robarme los corazones de las personas. En cada gala daré lo mejor de mí, una presentación que transmita diversión, felicidad y mucho talento”.

Al igual que los otros niños, está disfrutando mucho el proceso, pero reconoce que está lleno de retos.

“Lo más difícil ha sido aprender a estar quieto, es que tengo mucha energía, no paro de reír, hacer bromas y de estar de aquí para allá. El resto todo me ha salido muy bien porque soy un niño inteligente y aprendo rápido”, contó entre risas.

Él espera que el programa le traiga aprendizaje, tiene la meta de llegar a la final y que esta aventura le abra más puertas.

Santiago espera enamorar a miles de ticos en Nace una estrella y contar con el apoyo de Patarra de Desamparados (Cortesía Maria Luisa Abarca/Cortesía Maria Luisa Abarca)

Sofía Castro

Sofía tiene 13 años, vive en Santa Ana y, aunque la temporada apenas va a empezar, ya se siente una ganadora al haber sido elegida entre los cinco niños de su categoría.

“Ya me siento una ganadora, haber sido elegida entre 1.290 personas ha reafirmado el talento. Soy una niña con un gran corazón y ganas de compartir lo que amo con los demás. Vivo enamorada de la música porque es lo que me hace feliz”, nos comentó.

Aunque siempre ha querido entrar a un programa de canto y Nace una estrella, era un sueño para ella, tuvo una motivación extra para participar y era conocer a uno de los jueces.

“Mi idea se inició con un sueño, uno de probarme a mí misma que yo podía, y cuando vi la oportunidad de audicionar no lo pensé dos veces en tomarla. Y, obvio, también conocer a Debí Nova, sin saber que iba a terminar conociendo a tantas personas lindas del canal como son presentadores, músicos, camarógrafos, asistentes... Estoy viviendo mi sueño”.

Ella les promete a los televidentes que disfrutará cada gala al máximo para que la gente también lo haga desde la casa.

“De mí pueden esperar, principalmente, compañerismo, siento que todos los participantes ya somos ganadores y lo que tenemos que hacer ahora es divertirnos en el escenario. Espero domingos llenos de emoción y felicidad. Esta es una gran oportunidad para aprender más de la música y de cómo se hace un show. Yo quiero llegar a ser artista”.

Sofía y su familia son un gran equipo en medio de todos los retos que significa Nace una estrella (Cortesía Alejandro Castro y Catalina Sánchez/Cortesía Alejandro Castro y Catalina Sánchez)

Maximiliano Cruz

Maxi tiene 11 años y junto con su familia hacen un gran equipo de trabajo que le permite ir desde Alajuela hasta Teletica todos los días, sacrificios que hacen porque saben que es su sueño.

Él nos contó que canta desde que tiene dos años y, aunque nunca ha tenido experiencia en el canto profesional, pasa cantando todo el día y de todo, sobre todo música plancha, la favorita de él y de su mamá, Laura Artavia.

“Me gusta mucho cantar y yo me acuerdo de que en la quinta temporada siempre decía ‘yo quiero estar ahí’. En el 2023 mi papá me quiso inscribir, pero no supimos el proceso y ahora nos pusimos las pilas rápido para podernos inscribir. Iba asustadillo, pero todo salió bien”, nos contó junto con su mamá.

LEA MÁS: Karen Box canta con todo por sus hijos y está lista para brillar en Nace una estrella

Él espera disfrutar cada semana y etapa de este proceso, y promete grandes presentaciones y divertidos momentos.

“Yo les garantizo todo mi esfuerzo y talento para que ellos disfruten todas mis presentaciones tanto como yo”.

A pesar de que para todos es muy complicado llevar las obligaciones del programa con sus estudios, para Cruz hay un reto que supera eso.

“Lo más difícil es aprender a darle descansos a mi voz, porque canto desde que me levanto hasta que me acuesto, y otra cosa que me cuesta es memorizar las letras de las canciones en poco tiempo. Es muy complicado estar aprendiéndose canciones y letras que uno nunca ha escuchado”.

Estos cinco talentosos niños presentarán su voz a Costa Rica hoy a las 7 de la noche en Teletica.