Colombiana se burló del acento de los ticos y estos le respondieron con todo

Tatiana León generó críticas en TikTok por sus comentarios sobre el acento de los ticos. (Captura y Chatgpt/Captura y Chatgpt)

Una joven colombiana, usuaria de TikTok, se burló del acento de los ticos en un video en el que imitó su pronunciación de la R y contó que, al conocer a su pareja costarricense, pensó que no había recibido terapia para hablar durante la infancia.

Se trata de Tatiana León, quien últimamente ha compartido varios clips sobre Costa Rica. En esta ocasión, relató cómo reaccionó cuando comenzó a salir con un muchacho del país.

“Me di cuenta que no pronunciaba la R y yo dije, ve este muchacho como que cuando era niño no le dieron terapia”, mencionó.

La joven contó que decidió acostumbrarse a escucharlo, pero que volvió a sorprenderse cuando él la llevó a conocer a su familia y notó que sus parientes hablaban de manera similar.

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Durante el relato imitó la forma de decir “carro” y aseguró que les cuestionó esa pronunciación. Según contó, ellos le respondieron que hablaban con normalidad y que ella marcaba mucho la consonante.

Ticos le reclamaron por la burla

La referencia a la terapia provocó molestia entre usuarios costarricenses, quienes le señalaron que pronunciar la R de otra manera no significa que no puedan decirla.

“Niña, pronunciamos la R pero diferente”, comentó una persona.

“¿Terapia para qué?”, “Es nuestro acento y ya” y “¿Y el chiste?”, “Ustedes hablan cantando y nadie les dice nada”, fueron otras de las respuestas al video.

También hubo quienes aclararon que esa característica no está presente de la misma forma en todos los habitantes: “La arrastramos, pero no todos”.

Al final del clip, León afirmó que ya está acostumbrada porque su pareja es de Costa Rica y convive con costarricenses. Incluso aseguró que a veces se le pega el acento.

La Fuente de la Hispanidad la dejó intrigada

En otra publicación, la colombiana contó que varios ticos le recomendaron conocer la Fuente de la Hispanidad, una sugerencia cuyo sentido no comprendió, ya que es un dicho popular costarricense que se utiliza para mandar a alguien a bañarse o a asearse, de una forma muy directa, despectiva e informal.

“No sé si es un lugar turístico, si me debo sentir mal, si me debo sentir bien”, expresó.

La joven pidió una explicación para entender la intención de los comentarios y saber cómo debía tomarse aquella recomendación.