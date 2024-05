¿Cómo le fue? Nuevo programa de Repretel dio mucho de qué hablar tras su estreno

Repretel estrenó este sábado Club Gamers (Repretel)

Repretel estrenó este sábado “Club Gamers”, programa de televisión donde muchos participantes se sumergen en una competencia de baile del juego Just Dance y el público ya dio su opinión en redes sociales.

Para este formato, la empresa apostó por tres caras jóvenes que ya trabajaron juntas, los periodistas Jorge Vindas, Paula Chavarría y Alejandro Coto, hecho que al parecer tampoco conquistó mucho a los televidentes.

Tras el programa de estreno, las redes sociales de Repretel se llenaron de publicaciones con información detallada y muchos ticos aprovecharon para dejar sus comentarios y dar su opinión.

La mayoría de los comentarios fueron críticos al formato, unos de participantes que no pasaron las audiciones y otros de gamers que se ofendieron por el nombre.

“Las últimas muchachas que metieron ahí el día de las audiciones no llegaron a los 10 mil puntos”, “Tenía altas expectativas de ver algo distinto, 15 minutos me duró”, “No pega la palabra gamer”, “No tiene mucha gracia”, “No esperaba nada y aun así logró decepcionarme”, “Si por la víspera se saca el día, el programa no sirve”, “Es una ofensa para los verdaderos gamers”, fueron algunas reacciones.

A pesar de los malos comentarios, hubo algunos positivos.

“Le voy a Meg con todo su sabor limonense”, “No me gustó, pero no voy a criticar como todo el mundo”, “Es bueno ver caras frescas y que sea para chamacos”, “Mi adolescente tenía siglos de no ver televisión y está entretenido con este programa, interesante propuesta”, “Si no les gusta es porque está dirigido a los jóvenes”, “Por lo menos el jurado son caras buenas”, defendieron algunos.

Para bien o para mal, el primer programa de Club Gamers ya dio mucho de qué hablar, y se espera lo mismo para los demás programas que se transmitirán todos los sábados a las 8 p. m.