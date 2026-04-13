Compañero de Batalla de Karaoke dejó a Keyla Sánchez sin palabras con todo esto que le dijo

La presentadora Keyla Sánchez vivió un momento que la dejó sin palabras durante los preparativos de Batalla de Karaoke, el nuevo programa de Teletica que se estrena este domingo.

Desde temprano, el equipo liderado por ella, René Barboza e Ítalo Marenco llegó al estudio para afinar detalles y calentar motores de cara al debut.

Elogios que sorprendieron

La conducción de 'Batalla de karaoke' estará a cargo de tres figuras conocidas de la televisión costarricense: Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza. (Instagram/Instagram)

En medio del ambiente previo al estreno, Barboza aprovechó para destacar el talento de su compañera.

“Keyla, te vi muy bien, superbién en el ensayo general… no perdés ese talento, ese carisma tan rico”, expresó.

Pero no se quedó ahí, y recordó una frase que lo marcó: “Cuando íbamos para San Carlos, Walter de producción dijo algo que se me quedó: ‘a Keyla la aman las cámaras, ella tiene que estar en televisión’”.

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El presentador fue más allá al asegurar que no todos lo que trabajan frente a cámaras tienen lo de la presentadora.

“Yo que tengo tantos años en esto, hay gente que trabaja en TV, pero poca gente tiene este carisma que tenés vos”.

Sus palabras dejaron en evidencia la admiración dentro del equipo.

Reacción de Keyla

Ante los elogios, Keyla Sánchez se mostró visiblemente emocionada, agradeciendo el cariño y reconocimiento de su compañero.

El momento se dio a pocas horas del estreno de un programa que marca su regreso a la pantalla.