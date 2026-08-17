Confirmado: Estos son los 10 famosos que estarán en la nueva temporada de Mira quién baila

Mira quién baila (MQB) arrancará su tercera temporada (rede/Instagram)

La tercera temporada de Mira quién baila ya tiene a sus 10 participantes confirmados y viene con una mezcla de cantantes, presentadores, influencers, actores y figuras que tendrán que salir de su zona de confort para demostrar de qué están hechos en la pista.

Este lunes, De Boca en Boca confirmó oficialmente los nombres de los famosos que aceptaron participar en el reality de Teletica, acabando así con el misterio sobre quiénes competirán en esta nueva edición.

Eso sí, la lista ya había dejado de ser un secreto días atrás, pues el youtuber y exparticipante de Mira quién baila Diego Bravo había filtrado los nombres de quienes formarían parte del programa. El anuncio de este lunes terminó por confirmar la información que había adelantado.

El primero en ser presentado oficialmente fue Cristian Gómez, “Tapón”, quien ya sabe lo que significa participar en un reality de Teletica. El querido cantante nacional anteriormente estuvo en Tu Cara Me Suena, pero ahora tendrá un desafío muy diferente: cambiar el micrófono por las coreografías y demostrar qué tan bueno es para bailar.

La segunda anunciada fue la creadora de contenido Karla Quesada, quien también aceptó enfrentarse al reto.

Influencers, cantantes y conocidas figuras

La música tendrá otra representante con Rose Davis, quien deberá llevar su experiencia sobre los escenarios hasta la pista de baile.

También aparece la presentadora y comediante Natalia Monge, una figura ampliamente conocida por los televidentes y que ahora mostrará una faceta distinta frente a las cámaras.

Otro nombre confirmado es el de la estilista y creadora de contenido María José Ulate, quien además es pareja del presentador de De Boca en Boca Mauricio Hoffmann.

Entre las sorpresas está Jazmín Salas, creadora de contenido muy conocida por sus publicaciones relacionadas con el hogar. Salas también es pareja del exjugador del Deportivo Saprissa Christian Bolaños.

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Por el lado de los hombres aparece el youtuber Antuan Fallas, quien deberá demostrar que además de desenvolverse frente a una cámara también puede hacerlo siguiendo coreografías.

JP Olivato parte como uno de los nombres que más llama la atención

JP Olivato, bailarín brasileño y exmiembro de Combate (redes/Instagram)

Una de las apuestas más interesantes de esta tercera temporada es JP Olivato. El querido bailarín brasileño llegará con experiencia precisamente en la disciplina que pondrá a prueba al resto de los participantes, por lo que su desempeño será uno de los que más expectativa podría generar.

El comunicador experto en chismes Alex Alvarado.

La lista la completa el comediante Papi Paz, quien dejará por un rato su terreno habitual para enfrentarse al baile.

Así, los 10 participantes confirmados son Cristian Gómez “Tapón”, Karla Quesada, Rose Davis, Natalia Monge, María José Ulate, Jazmín Salas, Antuan Fallas, JP Olivato, Alex Alvarado y Papi Paz.

La variedad del elenco promete ponerle un ingrediente interesante a la competencia, principalmente porque mientras algunos llegan con experiencia sobre escenarios o directamente con conocimientos de baile, otros tendrán que aprender desde las bases.