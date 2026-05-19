Conocido galán se hizo arreglitos estéticos y confesó cuál es su mayor temor

El cotizado modelo también se aplicó un tratamiento para combatir las ojeras. (francisco Ramírez/francisco Ramírez)

Francisco Ramírez sorprendió a sus seguidores luego de revelar que decidió hacerse varios arreglitos estéticos en el rostro y hasta confesó, sin filtros, cuál es el mayor miedo que tiene cuando piensa en el paso de los años.

Por medio de un video que compartió en redes sociales, el cotizado modelo contó que decidió ponerse en manos de un especialista porque las arrugas ya empezaban a preocuparlo.

“Mae, el skincare funciona, pero no quita las arrugas. Por eso fui a un doctor, y es que yo le tengo miedo a las arrugas, pero más miedo me da verme como una pasa”, comentó entre risas.

Francisco se realizó una armonización masculina para mejorar ciertos rasgos faciales. (Francisco Ramírez /Francisco Ramírez)

El influencer aseguró que el tratamiento no le dolió, aunque sí estuvo nervioso. (Francisco Ramírez /Francisco Ramírez)

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El cotizado modelo también se aplicó un tratamiento para combatir las ojeras. (Francisco Ramírez /Francisco Ramírez)

Francho explicó que primero le realizaron una valoración facial para identificar las zonas donde más necesitaba ayuda estética y combatir algunas líneas de expresión.

El modelo contó que se sometió a una armonización masculina, procedimiento que incluye perfilación de nariz y rellenos faciales para mejorar ciertos rasgos y evitar las arrugas.

Además, confesó que aunque nada le dolió durante el tratamiento, sí pasó bastante nervioso.

“Nada me ha dolido, pero estuve sudando porque me dan miedo las agujas”, dijo.

El también influencer aprovechó para revelar que no solo se enfocó en las líneas de expresión, ya que también decidió aplicarse un tratamiento para combatir las ojeras.

Incluso, mostró parte del proceso mientras utilizaba unos parches y una mascarilla facial para darse “una ayudita”, como él mismo comentó en tono divertido.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, especialmente de quienes destacaron la sinceridad con la que habló sobre los procedimientos estéticos masculinos y el cuidado personal.