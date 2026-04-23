Uno de los galanes más cotizados del país ya tiene novia y la presumió con tierno video

Francho compartió un romántico momento junto a su novia desde la playa.

Francisco Ramírez, mejor conocido como Francho, sorprendió a sus seguidores al dejar ver a la mujer que le robó el corazón, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

LEA MÁS: Se filtran detalles del escenario de Karol G para su gira Tropitour: así sería el impresionante montaje

Por medio de sus plataformas, el creador de contenido de herediano compartió un video en el que aparece cantando junto a su pareja, disfrutando de la playa y regalándose hasta uno que otro beso, en un momento que muchos calificaron como “demasiado tierno”.

“No sé cómo explicarlo, pero cuando lo pusimos en manos de Dios, todo empezó a sentirse bonito”, expresó Francho en el clip, dejando ver lo enamorado que está.

LEA MÁS: ¿Siguen juntos o no? Revelan la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ola de rumores

El creador de contenido se dejó ver feliz y enamorado en redes sociales.Captura (Captura /captura)

Steph Camacho es amante del deporte, el ciclismo y los animales. Captura (Captura /captura)

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar y le llenaron la publicación de mensajes positivos, destacando lo bien que se le ve y lo feliz que luce en esta nueva etapa.

Su novia, Steph Camacho, también llamó la atención. Según lo que muestra en sus redes, es una apasionada del deporte, especialmente del ciclismo, amante de los perritos y se desenvuelve en el área de marketing digital.

Lo cierto es que la pareja se dejó ver disfrutando al máximo, compartiendo momentos que reflejan complicidad y una relación que atraviesa un buen momento.