¿Siguen juntos o no? Revelan la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ola de rumores

Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentaron rumores de separación.

Cuando muchos ya aseguraban que su relación había llegado a su fin, salió una versión que le da un giro completo a la historia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El presentador Jomari Goyso decidió hablar del tema y fue claro: la pareja sigue junta y tranquila, pese a todo el ruido que se armó en redes sociales en los últimos días.

Según explicó en el programa Despierta América, él mismo tuvo contacto reciente con ambos, incluso por videollamada, por lo que su versión no es un simple rumor.

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“El fin de semana hablé con ellos y estaban en su casa felices”, comentó, dejando ver que no percibió ninguna señal de crisis entre los artistas.

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Los rumores de separación comenzaron a tomar fuerza luego de que el periodista Javier Ceriani mencionara una supuesta infidelidad por parte de Nodal, lo que habría provocado un distanciamiento.

Incluso, se llegó a decir que Ángela se habría ido a vivir con su familia, lo que encendió aún más las especulaciones entre los seguidores.

Las especulaciones surgieron por versiones de infidelidad. (redes/Instagram)

A esto se sumó la polémica por un video reciente del cantante, donde varios usuarios compararon a la modelo con su expareja Cazzu, generando comentarios y teorías en redes.

Sin embargo, con estas nuevas declaraciones, todo apunta a que la relación sigue firme y lejos de la ruptura que muchos daban por un hecho.

Por ahora, ni Aguilar ni Nodal han salido a dar declaraciones directas sobre el tema, pero lo dicho por el presentador ha servido para bajar la intensidad de los rumores.