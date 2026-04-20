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Fans señalan a esta cantante por supuesta crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Usuarios en redes sociales volvieron a mencionar a la cantante Estevie en medio de rumores sobre una crisis entre Nodal y Ángela Aguilar

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Por Hillary Chinchilla Marín

En medio de los rumores de una posible crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el nombre de Estevie volvió a tomar fuerza en redes sociales, donde usuarios la señalan como una supuesta tercera en discordia.

Recuerdan su cercanía con Nodal

Christian Nodal posando con Ángela Aguilar.
Christian Nodal (Archivo/Archivo)

Las especulaciones crecieron luego de que internautas retomaran la relación profesional entre Nodal y la cantante mexicoamericana, especialmente tras su colaboración en el tema “Un Besito Más”.

El videoclip de esa canción generó comentarios en su momento por la química entre ambos, algo que ahora vuelve a circular en plataformas digitales.

Además, usuarios recordaron que ambos compartieron escenario en 2024, poco antes de la ruptura del cantante con Cazzu, lo que en su momento alimentó rumores.

Redes avivan la polémica

Con la reciente ola de versiones sobre una posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar, los comentarios no se hicieron esperar.

Frases como “Aquí hay química”, “Esas miradas lo dicen todo” y “Va a suceder de nuevo” comenzaron a replicarse entre usuarios.

Otros mensajes incluso apuntan directamente a Estevie: “Se estaba cuidando de la equivocada” o “¿Será que hay nueva historia?”.

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Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura ni de algún vínculo sentimental entre Nodal y la cantante.

De hecho, el video de Youtube de ambos artistas suma miles de comentarios recientes como “Llegué aquí por el chisme”, “Todos vinimos por lo mismo” y más.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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