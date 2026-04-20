Fans señalan a esta cantante por supuesta crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

En medio de los rumores de una posible crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el nombre de Estevie volvió a tomar fuerza en redes sociales, donde usuarios la señalan como una supuesta tercera en discordia.

Recuerdan su cercanía con Nodal

Christian Nodal (Archivo/Archivo)

Las especulaciones crecieron luego de que internautas retomaran la relación profesional entre Nodal y la cantante mexicoamericana, especialmente tras su colaboración en el tema “Un Besito Más”.

El videoclip de esa canción generó comentarios en su momento por la química entre ambos, algo que ahora vuelve a circular en plataformas digitales.

Además, usuarios recordaron que ambos compartieron escenario en 2024, poco antes de la ruptura del cantante con Cazzu, lo que en su momento alimentó rumores.

Se veía venir cada 2 años en el mes de Mayo Nodal entra en celo 😂



Estevie: Fan de su relacion 💅 pic.twitter.com/qHtMf0YNld — bad girl (@xcjlsj) April 18, 2026

Redes avivan la polémica

Con la reciente ola de versiones sobre una posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar, los comentarios no se hicieron esperar.

Frases como “Aquí hay química”, “Esas miradas lo dicen todo” y “Va a suceder de nuevo” comenzaron a replicarse entre usuarios.

Otros mensajes incluso apuntan directamente a Estevie: “Se estaba cuidando de la equivocada” o “¿Será que hay nueva historia?”.

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Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura ni de algún vínculo sentimental entre Nodal y la cantante.

De hecho, el video de Youtube de ambos artistas suma miles de comentarios recientes como “Llegué aquí por el chisme”, “Todos vinimos por lo mismo” y más.