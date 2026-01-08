Corney revela la terrible experiencia que casi le cuesta la vida: “Casi no cuento el cuento”

Corney le contó a sus seguidores lo que vivió. (Captura de video/Captura de video)

El influencer Corney compartió con sus seguidores la angustiante experiencia que casi le cuesta la vida, después de protagonizar un grave incidente en el que estuvo a punto de ahogarse.

En un emotivo relato, el creador de contenido contó cómo vivió el momento crítico y las lecciones que aprendió de esa aterradora situación.

“Estoy temblando. Estuve a punto de ahogarme, mae. Vine a una playa aquí en Puerto Viejo, y había una bandera roja. Yo no sé nadar al 100%, pero sé nadar, solo que no es lo mismo flotar en una piscina que en una playa cuando el mar te jala”, comenzó relatando Corney.

El creador de contenido comentó que estaba con varios amigos y, de repente, dejó de sentir los pies en la arena. “Un compa me dijo: ‘No es vara, agárrese de mí, pero fuerte’. Y a la tercera, le dijo a otra compa: ‘Mae, pida ayuda, no estoy tocando suelo, mae’”, relató, mostrando la desesperación del momento.

Corney también recordó que, cuando volvió a ver a su novia, se dio cuenta de que ella también estaba luchando por mantenerse a flote.

“Mae, hay que tenerle mucho respeto al mar. Si no hubiera sido por un gringo que andaba surfeando, no nos hubieran ayudado”, dijo, agradecido por la ayuda inesperada, y resaltó que, de algo le sirvió haber practicado inglés.

El influencer agradece a un surfista extranjero por salvarle la vida durante el incidente en el mar. (Captura de video/Captura de video)

"Casi no cuento el cuento": Corney reflexiona sobre el respeto que hay que tenerle al mar, tras su aterradora experiencia. (Captura de video/Captura de video)

Al final del clip, el streamer agradeció al extranjero por salvarlos: “Ese fue el pelón que me salvó”, concluyó.

Los seguidores de Corney no tardaron en dejar sus comentarios tras escuchar su relato:

Influencer Corney contó lo que le sucedió en un playa de Limón.

“Al mar hay que tenerle respeto, aunque sea en una playa tranquila y serena”, “Casi nos quedamos sin Corney”, “Gracias a Dios están bien”.