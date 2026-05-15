Costarricenses “echaron” del país a extranjera a pesar de que dijo bellezas de Costa Rica

La creadora de contenido argentina Sol Casas se volvió viral en TikTok luego de compartir lo enamorada que quedó de Costa Rica, especialmente de Santa Teresa, aunque la reacción de muchos ticos terminó sorprendiéndola.

En el video, la joven habló maravillas de la cultura costarricense y de la forma en la que fue recibida desde que llegó al país.

La argentina Sol Casas aseguró que quedó enamorada de Costa Rica. (tiktik/Captura)

“La gente te mira a los ojos y te saluda”, comentó.

También destacó el famoso “pura vida” y la sensación de felicidad que percibió durante su estancia.

“La frase que más utilizan es el pura vida, la felicidad que se maneja en este lugar”, dijo.

Sol contó que llegó a Costa Rica sin fecha de regreso y con la intención de buscar trabajo y vivir una experiencia diferente.

“Es la primera vez que salgo de mi país y ahora no tengo fecha de vuelta”, expresó.

Comentarios sorprendieron a la argentina

Aunque esperaba mensajes positivos, gran parte de los comentarios de ticos fueron muy distintos.

“Disfrute, pero no se quede”, “Venga cuando quiera, pero no se quede”, “Gracias por venir y gracias por irse” y “Disfrute de mi país, pero no se quede”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Incluso varios usuarios mencionaron directamente la situación que vive Santa Teresa.

“Santa Teresa ya prácticamente no es de nosotros”, escribió otra persona.

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La argentina respondió uno de los comentarios asegurando que ya no creía tanto que los ticos fueran tan buena gente, pero después muchos usuarios le explicaron el trasfondo de las reacciones.

Al final subió otro video asegurando que entiende a la gente que le dice eso y que quiere mucho a los ticos.

Antonella Giraldi, José Ochoa y Lula Rizutto son tres argentinos radicados en Santa Teresa de Cóbano, enamorados de su vida apacible y rodeados de la naturaleza. (La Nación, Argentina)

El debate por la gentrificación

Varios costarricenses señalaron que el problema no era contra ella personalmente, sino por la preocupación que existe por la gentrificación en zonas turísticas del país.

Este fenómeno ocurre cuando la llegada masiva de extranjeros, nómadas digitales y personas con mayor poder adquisitivo eleva el costo de vida y termina desplazando a comunidades locales.

Santa Teresa es una de las zonas donde más se discute este tema, debido al aumento en alquileres, servicios y presencia de extranjeros, especialmente argentinos y estadounidenses.

Pese a la polémica, el video sigue sumando miles de reproducciones y comentarios en TikTok.