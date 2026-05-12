Turista mexicana se volvió viral al contar la inesperada y extraña palabra con la que un tico intentó ligarsela

Un grupo de jóvenes mexicanas se hizo viral en TikTok luego de compartir una curiosa experiencia vivida durante un paseo en Costa Rica.

Todo ocurrió cuando supuestamente un costarricense se acercó a una de ellas y utilizó una frase que las dejó completamente confundidas.

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El comentario que desató las risas

“Estamos en Costa Rica y llegó un costarricense y le dijo a mi amiga: ‘tú eres fly’”, contó Pau Leal en el video.

Pau Leal presentó a su amiga como "La Fly". (Pau Leal/TikTok)

La joven explicó que tanto ella como sus amigas quedaron sorprendidas al escuchar la expresión y, al no entender su significado, decidieron preguntar qué quería decir. Ante la duda, el hombre les respondió: “sí, eres fly, estás inalcanzable”.

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Pau también añadió un tono más divertido al video mientras presentaba a su amiga ante sus seguidores: “Esa es ‘la fly’, se las presento. En México la conocemos como Natalia, pero en Costa Rica como ‘la fly’”.

Natalia es quien aparece al lado izquierdo de la fotografía. (Pau Leal/TikTok)

TikTok reaccionó de inmediato

El clip rápidamente acumuló comentarios de usuarios costarricenses, quienes aseguraron que esa expresión no es común en el país.

“¿Y quién en Costa Rica usa esa palabra?“, ”Aquí nadie dice eso", “En Costa Rica no usamos esa palabra”, “Esas palabras no nos representan”, “En Costa Rica no decimos eso”, “Esa palabra no se usa acá”, entre otros comentarios.