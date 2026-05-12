Aficionada herediana que denunció insultos a Fernán Faerron hace otra acusación muy grave

La polémica alrededor del video grabado durante el partido entre el Herediano y Cartaginés sigue generando reacciones.

Ahora fue la creadora de contenido Jazmín Cortez, quien decidió hablar públicamente sobre las consecuencias que ha enfrentado después de evidenciar los insultos y ofensas dirigidos al futbolista Fernán Faerron y a su familia.

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La joven explicó que, tras compartir las imágenes en redes sociales, muchas personas desviaron la atención del verdadero problema y comenzaron a criticar aspectos personales de ella.

Fernán Faerron también denunció la situación públicamente. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

“Desde que publiqué el video del partido entre el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés muchísimas personas se enfocaron en mis tatuajes, en mi manera de hablar o en manera de expresarme tan tica, en lugar de enfocarse en el verdadero mensaje detrás del video”, inició.

La creadora de contenido aseguró que ha recibido amenazas.

Asegura que nunca quiso generar odio

La aficionada dejó claro que su intención jamás fue provocar enfrentamientos entre seguidores de distintos equipos ni obtener notoriedad en redes sociales. Según comentó, lo único que buscaba era visibilizar una situación que considera preocupante dentro del fútbol.

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“Yo no publiqué el video buscando fama momentánea, como muchísimas personas lo han dicho, ni porque me dejara llevar por una camiseta”, aclaró.

Jazmín Cortez habló sin pelos en la lengua sobre lo ocurrido. (Jazmín Cortez/Facebook)

Cortez explicó que es seguidora del Herediano desde hace años y que ha asistido en numerosas ocasiones al estadio, pero nunca había presenciado una situación de ese nivel. Además, defendió a integrantes de La Garra, asegurando que no todos deben ser señalados por lo ocurrido.

La joven enfatizó que los valores inculcados por su familia fueron los que la llevaron a compartir el video y denunciar públicamente lo sucedido.

Revela amenazas y presión para eliminar el video

Entre las consecuencias más fuertes que asegura haber vivido, Jazmín contó que perdió su cuenta de Instagram, plataforma que utilizaba como herramienta laboral. También afirmó que recibió llamadas para pedirle que eliminara el contenido publicado.

Además, relató que personas cercanas a ella fueron contactadas y que incluso ha recibido mensajes amenazantes desde perfiles falsos.

A pesar de ello, sostuvo que no se arrepiente de haber mostrado lo ocurrido y reiteró que este tipo de comportamientos no deberían normalizarse dentro de los estadios.

Laura Ortega también se refirió al tema. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Me mantengo firme y no me arrepiento de haber denunciado un comportamiento que jamás debería normalizarse y que al final del día es una de las principales razones por las cuales muchísimas familias ya no van al estadio como antes”, agregó.

El mensaje que quiere dejar

La herediana también agradeció el respaldo de familiares, amigos y de Laura Ortega, quien, según explicó, la ha acompañado emocionalmente durante estos días.

Finalmente, insistió en que su publicación no tenía como objetivo alimentar rivalidades, sino abrir una conversación sobre los límites del fanatismo en el fútbol.

Para Jazmín, más allá de los colores de un equipo, la humanidad y el respeto nunca deberían perderse dentro ni fuera de un estadio.