Creador de contenido extranjero no aguantó nada y encaró a ticos tras malos comentarios

El usuario de TikTok Facu Fats publicó un nuevo video para responder a varios comentarios negativos que recibió luego de contar que llevaba tres meses disfrutando de Costa Rica.

El extranjero había compartido anteriormente un clip donde hablaba sobre sus días en las playas y la naturaleza del país, publicación que generó múltiples reacciones en redes sociales.

Tras eso, decidió grabar otro video para dirigirse directamente a quienes le escribieron mensajes cuestionando su permanencia en territorio nacional.

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“Tengo una pregunta para los ticos, las personas que nacieron en Costa Rica. Ayer subí un video donde contaba que estaba desde hace tres meses disfrutando de la playa, yendo en la mañana, a estar ahí disfrutando de la naturaleza y el video explotó”, comentó.

Facu Fats publicó un nuevo video tras recibir comentarios negativos en TikTok. (Instagram/Instagram)

“¿Qué les molesta?”

En el clip, el creador de contenido aseguró que recibió comentarios como “volvé a tu país”, “¿qué hace aquí?” y “estás ilegal”.

“Ahora mi pregunta es: ¿qué les molesta que un extranjero venga aquí de vacaciones? ¿Cuál es el problema? Quiero saberlo”, expresó.

El video rápidamente comenzó a circular entre usuarios costarricenses y abrió una discusión en redes sociales.

Usuarios reaccionaron divididos

Entre las respuestas más visibles aparecieron comentarios como: “El problema no es que vengas, es que te quedés”, “Venir de paso como turista es una cosa y quedarse es otra” y “¿Por qué busca controversia? La mayoría eran comentarios bonitos”.

Otros usuarios también aseguraron no haber visto mensajes ofensivos en la publicación original y señalaron que gran parte de las respuestas habían sido positivas.

El clip continúa acumulando reproducciones y comentarios mientras sigue creciendo el debate entre usuarios en TikTok.