Creadores del Chinaoke lanzan advertencia a Rodrigo Chaves por la sátira social de esta temporada

Los Chinaokes regresaron a El Chinamo este 2025 con una propuesta basada en la sátira social, luego del debate nacional generado por el retiro de pauta publicitaria que afectó al programa en 2024.

Sus creadores, los productores audiovisuales Melany Mora Murillo y James Meneses Viales, retomaron el segmento con un mensaje previo que aludió directamente a lo ocurrido el año anterior.

Melany Mora Murillo y James Meneses Viales lideran la producción del segmento satírico.

Un regreso marcado por el antecedente de 2024

Mora y Meneses fueron responsables de los Chinaokes del 2024, cuya sátira sobre temas como inseguridad y costo de vida derivó en el retiro de pauta por parte del ICE (Kölbi) y el Banco Popular, decisión que en julio de 2025 la Sala Constitucional calificó como censura indirecta, al considerar que violentó la libertad de expresión.

Ese contexto marcó la expectativa en torno al regreso del segmento para la nueva temporada de El Chinamo.

El mensaje previo al primer Chinaoke

En video para anunciar primer chinaoke del año, le enviaron un mensaje a Chaves

Antes de la transmisión del primer programa, ambos productores difundieron un video promocional con el ritmo de “Canción para la Navidad”, en el que anticiparon el tono que tendría el regreso del Chinaoke. En el mensaje, expresaron:

“Hoy nos place anunciar, que hay Chinaoke esta noche, si gustan sintonizar. Nos quisieron silenciar, se hizo todo un despelote, les tocará soportar. Si el presi escucha este mensaje, no se me vaya a enojar. Deje el odio don Rodrigo, volvió la sátira social”.

El contenido fue interpretado como una referencia directa al conflicto por el retiro de pauta y al contexto político que rodeó al programa.

Hoy hay chinaoke.

Gracias a todas las personas que lo hicieron posible y gracias Teletica por confiar en nosotros otra vez 🫶 pic.twitter.com/c7gBEnkx55 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) December 12, 2025

Primer Chinaoke del 2025

El jueves 11 de noviembre inició oficialmente la nueva temporada de El Chinamo y se presentó el primer Chinaoke del año. En esta ocasión, Mora y Meneses utilizaron el ritmo de “Umbrella”, de Rihanna, para abordar la crisis en educación que atraviesa el país, uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.

El segmento marcó desde el inicio que la sátira social continuará siendo el eje del contenido durante la temporada 2025.

Primer Chinaoke de El Chinamo puso el dedo en la llaga a esta gran problemática de Costa Rica

Expectativa para la temporada

El regreso de los Chinaokes se da bajo un nuevo escenario, marcado por el fallo de la Sala Constitucional y por un debate abierto sobre el uso de la pauta estatal. La nueva temporada de El Chinamo arranca así con la promesa de mantener la sátira social como herramienta de comentario sobre la realidad nacional.

