¿Cuándo empieza la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? Esto es todo lo que tiene que saber

El programa ¿Quién quiere ser millonario? regresa esta semana con su décima temporada y un cambio histórico en la conducción

Por Hillary Chinchilla Marín

Este martes regresa a la pantalla uno de los programas más vistos y queridos de la televisión nacional: ¿Quién quiere ser millonario?, que estrena su décima temporada con un cambio que marca el fin de una etapa.

El espacio debutará a las 8 de la noche y tendrá como principal novedad la llegada de Edgar Silva como nuevo presentador, tras la salida de Ignacio Santos, quien estuvo al frente del formato desde su inicio.

Cambio histórico en la conducción

¿Quién quiere ser millonario? Teletica
¿Quién quiere ser millonario? Teletica (Facebook/Facebook)

La décima temporada represena una transición importante. Ignacio Santos se despidió del canal luego de años como la figura principal del concurso de preguntas y respuestas.

LEA MÁS: Productor habla sobre la salida de Ignacio Santos de ¿Quién quiere ser millonario? y revela de quién fue la decisión

Ahora, el reto recae en el Flaco, comunicador ampliamente reconocido y querido por el público, quien deberá adaptarse al dinámico formato del programa, caracterizado por la tensión, el conocimiento y los premios millonarios.

Un formato que sigue conquistando

¿Quién quiere ser millonario? inicia su décima temporada este 3 de marzo bajo la conducción de Edgar Silva. Foto: Rodrigo Alfaro
¿Quién quiere ser millonario? inicia su décima temporada este 3 de marzo bajo la conducción de Edgar Silva. Foto: Rodrigo Alfaro (Rodrigo Alfaro /Cortesía)

A lo largo de sus temporadas, ¿Quién quiere ser millonario? se ha consolidado como uno de los programas más exitosos del país, combinando cultura general, emoción y grandes premios en efectivo.

La nueva etapa mantiene la esencia del formato internacional, pero suma la expectativa de ver cómo Edgar Silva imprime su estilo propio en cada pregunta y en cada momento decisivo.

El estreno está programado para este martes a las 8:00 p. m., en una noche que promete emociones y nostalgia para los seguidores del espacio.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

