¿Cuánto dinero tiene MrBeast, el youtuber más famoso del mundo?

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, se consolidó como el youtuber con más seguidores del mundo, con una audiencia que supera los 600 millones de suscriptores en todas sus plataformas.

A sus 27 años, el creador estadounidense lidera uno de los ecosistemas de negocios más grandes nacidos desde el contenido digital.

Aunque su fama se originó en YouTube gracias a desafíos millonarios y videos virales, su fortuna actual va mucho más allá de la publicidad tradicional. MrBeast construyó un conglomerado empresarial diversificado, que incluye producciones audiovisuales, marcas de consumo masivo, software y una fundación filantrópica.

¿Cuánto dinero genera MrBeast?

Según Infobae, en declaraciones a la revista TIME en febrero de 2024, Donaldson afirmó que sus ingresos anuales oscilan entre 600 y 700 millones de dólares(₡347,900,000,000). Por su parte, Forbes estimó que sus ganancias personales durante 2025 rondaron los 85 millones de dólares (₡42,245,000,000)

Sin embargo, el propio creador asegura que estas cifras no reflejan su realidad financiera diaria. En una entrevista concedida en febrero de 2025, explicó que, aunque “en papel” podría considerarse multimillonario, en su cuenta bancaria mantiene menos de un millón de dólares, debido a que reinvierte casi todo lo que gana.

Beast Industries y el peso de las inversiones

El núcleo de su operación es Beast Industries, empresa que agrupa su canal de YouTube, producciones como Beast Games y otros negocios. Solo en 2024, la compañía generó alrededor de 400 millones de dólares en ingresos, según datos citados por la revista People.

No obstante, el área de medios registró pérdidas cercanas a los 80 millones de dólares, principalmente por los altos costos de producción. La primera temporada de Beast Games, transmitida por Prime Video, habría superado los 100 millones de dólares de presupuesto, financiados en gran parte con recursos del propio Donaldson.

Feastables, el negocio más rentable

Actualmente, la principal fuente de ganancias de MrBeast no es el contenido digital, sino su marca de chocolates Feastables, lanzada en 2022. De acuerdo con información de Bloomberg, la empresa generó 250 millones de dólares en ventas y más de 20 millones en ganancias durante 2024, superando por primera vez los ingresos del negocio audiovisual.

Además de Feastables, Donaldson es propietario de la marca de snacks Lunchly y de Viewstats, una empresa de software especializada en análisis de datos para creadores de contenido.

Filantropía como eje central

Otro pilar del proyecto de MrBeast es la filantropía. A través de Beast Philanthropy, su fundación sin fines de lucro, se han destinado millones de dólares a ayuda humanitaria, alimentos, útiles escolares, prótesis y cirugías para personas en condición vulnerable.

Según datos citados por People, la organización ha invertido millones de dólares en ayuda internacional, mientras que el canal principal del youtuber transfiere 100.000 dólares mensuales directamente a la fundación.

Donaldson ha defendido la difusión de sus donaciones como una forma de inspirar a audiencias jóvenes, pese a las críticas que recibe por documentar este tipo de acciones.

Un modelo que sigue creciendo

El estreno reciente de la segunda temporada de Beast Games, con un premio total de 5 millones de dólares, vuelve a colocar el foco sobre el modelo financiero de MrBeast, que combina alto riesgo, reinversión constante y expansión agresiva.

Aunque su fortuna exacta es difícil de calcular, su estructura empresarial confirma que MrBeast no solo es el creador más seguido del planeta, sino también uno de los emprendedores digitales más influyentes de la actualidad.

