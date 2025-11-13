MrBeast abre un parque de retos por tiempo limitado: Así puede ser el próximo en participar

La esperada apertura de Beast Land, el parque temático creado por MrBeast, ya tiene fecha confirmada y miles de seguidores se preparan para vivir los desafíos inspirados en el contenido del famoso youtuber. El espacio abrirá sus puertas el 13 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

LEA MÁS: ¿Quién era Tyler Wall, coach que falleció durante reto de MrBeast?

Beast Land Opens In Less Than 24 Hours!And Yes…that’s A Real Drone Shot. No CGI

Una experiencia basada en sus desafíos más virales

El parque, que estará disponible hasta el 27 de diciembre, fue diseñado para replicar algunos de los retos más conocidos del creador. Entre las actividades destaca Tower Siege, un juego donde los visitantes lanzan pelotas con catapultas hacia cilindros de gran altura, y Drop Zone, una prueba que enfrenta a seis personas sobre trampillas para definir quién resistirá más tiempo sin caer.

Según MrBeast, estas dinámicas fueron desarrolladas exclusivamente para su marca y no estarán disponibles en otros parques. “No quería que esto fuera como un parque temático típico, pensé todo desde los principios básicos y creé juegos que me encantaría probar”, afirmó el creador en un mensaje compartido en X.

El público tendrá acceso a juegos creados por MrBeast durante la temporada en Riad. (Instagram Mrbeast/Instagram Mrbeast)

Atracciones adicionales y gran expectativa internacional

Además de los retos, el lugar incluirá montañas rusas y atracciones tradicionales para ampliar la experiencia.

Tras conocerse que Riad sería la sede, algunos seguidores cuestionaron la elección, pero el estadounidense explicó que su mayor audiencia se encuentra fuera del continente americano.

LEA MÁS: Marianela Valverde reaccionó así a la triste noticia del hallazgo de bebé en basurero en Hatillo

People informó que Donaldson firmó en mayo un acuerdo para integrarse al festival Riyadh Season, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

“La mayoría de mi audiencia está fuera de América y contamos con una gran base de fans en Oriente Medio. Quería darles la oportunidad de participar”, indicó MrBeast.

Fanáticos del youtuber vivirán experiencias inéditas en el parque Beast Land. (Instagram Mrbeast/Instagram Mrbeast)

Entradas y acceso al parque

Quienes deseen vivir la experiencia pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial de Beast Land, con precios que inician en 20 dólares. MrBeast suma más de 440 millones de seguidores en YouTube y continúa expandiendo su impacto global con proyectos recreativos y acciones filantrópicas.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.