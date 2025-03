Curiosa experiencia de famoso youtuber en Costa Rica llegó hasta reconocido medio de comunicación

Juan Díaz estuvo en Costa Rica y su visita dio de qué hablar en famoso medio de comunicación. (Instagram/YouTube/Instagram/YouTube)

Un famoso medio de comunicación contó la experiencia del reconocido youtuber colombiano Juan Díaz durante su viaje por Costa Rica, donde se centró en la gastronomía.

Se trata de Infobae, medio que narró la aventura que Díaz le contó a sus seguidores en su canal de YouTube “Planeta Juan”, donde reveló qué le pareció la comida tica.

Díaz y sus videos han dado mucho de qué hablar en el país porque encontró una realidad diferente a lo que se esperaba. Él venía con la idea de que Costa Rica es el país con la peor comida del continente, así lo destacó Infobae.

Él quería ver si el estudio TasteAtlas, que nos puso en ese puesto, tenía razón. Díaz visitó el mercado Central de San José, donde encontró buena comida, barata y mucha limpieza.

LEA MÁS: María Centeno cuenta la otra realidad de ser la tica con más seguidores en TikTok

Al final quedó impresionado con lo que encontró en el mercado y contó su experiencia, desde la limpieza hasta las comidas que le llamaron la atención.

“Este es el lugar donde la gente viene a comer, alimentarse. Comida tradicional, buena, bonita y barata, con los platos típicos de aquí. Algo digno de destacar aquí es que, si usted se fija, esto no es solo un lugar turístico, este es el mercado de verdad. Usted viene aquí a comprar comida de verdad. No se ve ni una mosca, no se ve ni una mugre. Está muy bien protegido, muy bien cuidado, porque acá tienen unos estándares de limpieza y de calidad bastante exigentes”.

Díaz hizo que Infobae se interesara y contara sobre las populares caldosas y es que eso fue lo que lo hizo protestar contra la afirmación de que tenemos la peor comida de América.

“Seremos nosotros los que juzguemos por qué Costa Rica quedó en el último lugar, en ese reporte, en esa revista, en cuanto a la gastronomía de nuestro continente. Y gracias a esto me parece que todo lo contrario. Yo podría comer esa vaina todos los días”, concluyó.