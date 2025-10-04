Dalilah Polanco desata polémica con comentario que involucra a Ludwika Paleta y a un cadáver

Actriz confesó tiene tiempo padeciendo extraña enfermedad (Tomada de Instagram)

La actriz Dalílah Polanco, finalista de La Casa de los Famosos México, desató una fuerte controversia luego de declarar que Ludwika Paleta sería la persona ideal para esconder un cadáver. La afirmación, realizada en tono de confianza hacia su amiga, no tardó en volverse viral y desatar críticas en redes sociales, donde muchos la catalogaron de insensible.

Durante una conversación con otro concursante, Polanco habló sobre la lealtad de Paleta, y la describió como alguien discreto y capaz de guardar cualquier secreto. Para ilustrarlo, lanzó la frase que generó el escándalo.

“Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo… y se regresa a Madrid, y guarda silencio”.

La declaración, aunque, aparentemente, dicha en broma, causó indignación entre seguidores del reality y del público general.

Ludwika Paleta en el centro de la polémica

El comentario puso a Ludwika Paleta en el ojo mediático, pese a que la actriz no tiene relación con el reality. Paleta, de 46 años, reside, actualmente, en Madrid y continúa con proyectos en cine y televisión, manteniéndose como una de las actrices más reconocidas de México.

Su nombre comenzó a circular en medios y redes como si se tratara de una persona implicada en la polémica directamente, lo que generó molestia entre algunos de sus seguidores.

La reacción de Ludwika Paleta

Aunque no hizo referencia directa a las palabras de Dalílah Polanco, Ludwika compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta al escándalo.

“Pensar un poquito no hace daño. De verdad, se los digo. Todo mi cariño a esa gente que le resuene la nota”.

El breve texto fue tomado como una forma elegante de deslindarse de la controversia, sin entrar en confrontaciones públicas, aunque reforzó la idea de que no estaba de acuerdo con lo dicho en su nombre.

Reacciones en redes sociales

La frase de Dalílah generó memes, críticas y debates en distintas plataformas. Algunos usuarios señalaron que hablar de “esconder un cadáver” es de mal gusto en un país donde la violencia es un problema grave y cotidiano.

Otros, en cambio, defendieron a la actriz, argumentando que el comentario debía entenderse como una exageración humorística para subrayar la confianza que existe en su amistad con Paleta.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que la forma en que fue expresado resultó poco apropiada y terminó afectando la imagen de ambas.

La polémica se hizo grande por supuesta secta

La finalista de La Casa de los Famosos México puso a Ludwika Paleta en el centro del debate tras un comentario que fue considerado de mal gusto en redes sociales y medios de comunicación. (Instagram/Instagram)

La polémica creció debido a que tanto Dalílah como Ludwika han sido vinculadas en rumores pasados con el caso de la secta NXIVM, lo que provocó que el comentario fuera interpretado con más seriedad de lo que probablemente fue pensado.

A Polanco le han dicho en redes que los participantes de un reality deben ser cuidadosos con cada palabra, ya que todo queda grabado y se convierte en material de análisis y crítica para la audiencia y los medios.

Ella no se ha retractado ni aclarado su comentario hasta el momento. La producción de La Casa de los Famosos México tampoco ha emitido un posicionamiento oficial, pero el tema ya forma parte de las conversaciones que rodean la recta final del programa.

El escándalo podría afectar la percepción que el público tiene sobre su imagen en el reality, aunque también podría ser aprovechado como un recurso de visibilidad en la estrategia de competencia televisiva.

El comentario de Dalílah Polanco logró lo que pocos imaginaban: colocar a Ludwika Paleta en medio de una controversia que no buscó. En tiempos donde el espectáculo se consume en segundos y los dichos se replican sin freno, una frase en tono de broma puede transformarse en noticia nacional y en debate social sobre los límites del humor y la responsabilidad de las figuras públicas.

Lo cierto es que la declaración no pasó inadvertida y abrió la discusión sobre hasta dónde puede llegar el entretenimiento cuando lo que está en juego es la imagen de personas reales.

La actriz está grabando un nuevo proyecto en Madrid y tras compartir algunas imágenes del rodaje, le llenaron el perfil de comentarios sobre cadáveres.

Ludwika Paleta y Dalilah Polanco tienen muchos siendo amigas (Revista Quien/Revista Quien)

La vieja neurótica, nefasta y sectaria de Ardidah Polanco, dice que Ludwika Paleta (esposa de Emiliano Salinas, ex líder de NXIVM en México) es tan su amiga, que si tuviera UN CUERPO escondido en su casa, Ludwika viajaría a México para ayudarla a arrastrarlo y le guardaría el… pic.twitter.com/PigJIKBJMc — Q U E E N (@dimeperra) October 1, 2025