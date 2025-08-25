Daniel Formal, exesposo de Laura Ortega, se accidentó en su Lamborghini

El piloto sufrió un accidente mientras corría un carro de lujo. (Rafael Murillo)

Daniel Formal,exesposo de la cantante Laura Ortega, sufrió un accidente mientras conducía su lujoso Lamborghini, lo que causó gran sorpresa entre quienes siguen su vida pública.

Según informó la revista especializada Puro Motor, el accidente ocurrió este domingo durante una carrera en Virginia, Estados Unidos.

Daniel Formal mostró su casco. (Daniel Formal /Daniel Formal)

“El Lamborghini se incendió y Danny salió en pocos segundos del vehículo”, comentó la revista.

A través de sus redes sociales, el piloto compartió que aún desconoce qué pasó con el lujoso carro, pero confirmó que se encuentra bien de salud y detalló que, gracias a Dios, lo sucedido no pasó a más, ya que solo sufrió quemaduras leves en los labios y parte de los pómulos.

Daniel Formal escribió un mensaje en redes. (Daniel Formal /Daniel Formal)

Daniel Formal solo se quemó los cachetes y los labios. (Daniel Formal /Daniel Formal)

“Es increíble la cantidad de amor que he recibido en estas 12 horas. Quiero decir gracias a todos los mensajes y cariño que me han mandado. Situaciones así solo dejan una enseñanza: nunca en la vida nos podemos dar por vencidos. Nos vemos pronto”, escribió en Instagram.

En las imágenes que compartió, se observa el momento en que el carro se sale de la pista, comienza a incendiarse y él logra salir corriendo. También mostró el casco que llevaba puesto, el cual terminó parcialmente quemado.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, Formal y Ortega se casaron en 2018 y se divorciaron en 2020. Posteriormente, en 2022, él contrajo matrimonio con Stefany de la Chiquinquirá. Por su parte, la cantante se casó en 2024 con el futbolista Fernán Faerron, con quien tuvo a su hija Elisa.