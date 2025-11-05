Daniel Montoya explica qué quiso decir con su frase sobre la Fuente de la Hispanidad en Mira quién baila

Daniel Montoya aclaró que su comentario sobre la Fuente de la Hispanidad fue sacado de contexto. (Teletica Formatos/Cortesía)

Daniel Montoya rompió el silencio tras la polémica desatada por su comentario sobre la “Fuente de la Hispanidad” en Mira quién baila Costa Rica. El humorista explicó qué quiso decir realmente, y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas, luego de que la frase generara reacciones encontradas entre el público.

LEA MÁS: Productora de Mira quién baila aclara pleito entre Daniel Montoya y juez español

“¿Por qué usted dijo lo de la Fuente de la Hispanidad?”, le preguntó la bailarina Tatiana Sánchez en sus redes sociales.

A lo que el humorista respondió que lo dijo porque, cuando se salvaron de la primera nominación, los amigos de la página TD Más hicieron una publicación en la cual pusieron “Se salvó Daniel Montoya de Mira quién baila”, con las fotos de la fuente.

“Era pura celebración, a eso me refería. Lamentablemente, la gente le dio otro contexto y quedé como un falto de respeto, y no es así”, explicó el humorista, dejando claro que todo fue una confusión.

El humorista aseguró que todo surgió por una publicación de TD Más tras salvarse de la nominación. (Instagram/Instagram)

Recordemos que en la última gala Montoya le dijo al juez Isaac Rovira que si ganaba o lo eliminaban, lo invitaba a la Fuente de la Hispanidad para “celebrar”. Esto se dio después de que el juez le dijera que ya él había tocado techo en la competencia y que sus compañeros bailaban más.

El comentario generó diversas opiniones entre los seguidores del programa, algunos tomándolo con humor y otros considerándolo una falta de respeto hacia el juez. Sin embargo, Montoya insiste en que jamás tuvo esa intención, y que todo se trató de un malentendido.