De noche mágica a hospital: lo que vivió modelo tica en certamen de belleza europeo

Fabiola Vindas, desfiló con vestido del diseñador venezolano, Douglas Tapia

Fabiola Vindas, modelo costarricense, tuvo una de las noches más extrañas en los concursos de belleza y es que el día en que cumplió un sueño, terminó durmiendo en el hospital.

La joven de 25 años, oriunda de Guápiles, fue la semana anterior representante de Costa Rica en el Miss Supranacional 2025, un prestigioso concurso de belleza donde 66 países buscaron quedarse con la corona.

Vindas disfrutó al máximo todo el proceso previo a este evento que se realizó este 27 de junio en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, Polonia, pero sin querer terminó viviendo una experiencia que nunca olvidará, ni por lo bueno, ni por lo malo.

La morena logró cautivar a miles de personas con su participación y también al jurado, razón por la que logró entrar en el top 12 del concurso.

Su belleza, discurso y pasarela convencieron a muchos y la hicieron brillar con luz propia en la final, pero tras darlo todo y dejar el nombre del país en alto, terminó perdiendo el conocimiento.

“Al final tuve un momento muy inesperado: no pude estar en la final del concurso debido a un cuadro de deshidratación. Pero afortunadamente logré recuperarme gracias al apoyo médico y emocional que recibí. Ellos estuvieron presentes todo el tiempo.

“Pasé una noche en el hospital, pero todo fue cubierto por la organización. También me quedé una noche más en el hotel, y ellos mismos se encargaron de mi boleto, porque yo no regresaba a Costa Rica hasta el 10 de julio”, le contó a La Teja.

Fabi asegura que no entiende bien lo que pasó, porque perdió el conocimiento durante un rato y aunque no quería abandonar la final, su cuerpo la obligó.

“Cuando llamaron a la reina continental, empecé a sentirme rara, como mareada, y pensé que necesitaba sentarme. Luego empecé a ver borroso, como que las luces se apagaban. Le dije a mi compañera que tenía a la par (Países Bajos) que si podíamos cambiar, porque mi idea era ir cambiando poco a poco y que no se notara nada, pero ella me hablaba y no le podía entender, ellas me decían que me tenía que ir. Después solo recuerdo que me sacaron alzada y cuando volví estaba detrás del escenario y estaba la ambulancia. Me pusieron suero y me dijeron que estaba deshidratada”.

Después de eso la llevaron a un hospital donde pasó la noche por prevención, ya que tenía los niveles en la sangre bajitos, pero rápido los recuperó de nuevo.

Susto no opacó la noche mágica

Fabiola Vindas, Señorita Costa Rica 2024

A pesar de que su cuerpo le dio un fuerte llamado de atención en el momento menos deseado, Fabiola en Polonia cumplió un sueño que tuvo durante muchos años y por el que trabajó desde el 2014, cuando empezó en el mundo del modelaje.

Para ella toda la aventura parecía irreal y más cuando se dio cuenta de que no solo estaba representando a Costa Rica.

“Estoy muy contenta y agradecida por el apoyo que recibí, en realidad, por parte de todo el mundo. Desde Venezuela, Brasil, desde Argentina… siempre había mensajes de gente comentando y diciendo: ‘Estamos apoyando desde acá’. Y de verdad que se siente la diferencia de estar en un país completamente distante y sentir el calorcito que todavía le mandan a uno. También estoy muy orgullosa porque fue un proceso bastante largo, la preparación fue difícil.

“El día de la preliminar fue un día superlargo, porque tuvimos preliminar en traje de baño, luego la competencia en traje de gala… y ese mismo día fue el día de talento. Cuando terminé mi competencia de talento y de desahogo, con todo el sentimiento que tenía por dentro, yo lloré demasiado, pero lloré de felicidad y agradecimiento por estar ahí, por ver materializadas las cosas por las que tanto he trabajado. Fue muy bonito”, recordó con nostalgia.

Fabiola volvió al país el martes y desde entonces se ha estado recuperando, del viaje y de su salud que todavía no está al 100%, espera recargar pilas para seguir trabajando en modelaje, en un negocio familiar que tiene con su mamá y en terminar la universidad, ya que le falta un empujoncito para graduarse.

“Actualmente, yo estudio Laboratorio químico clínico, para ser laboratorista y me faltan como seis meses para terminar. También me invitaron hace poquito a Brasil, en agosto. Entonces estaba muy contenta también por eso.

“Vienen cosas grandes, vamos a ver qué pasa. Y no sé después si voy a participar en algún otro certamen, más no cierro la idea, porque sí me gusta este mundo, me gusta. Entonces puede que sí, pero ahorita quiero descansar, quiero tomarme un tiempo, quiero recuperarme y quiero terminar la universidad”, concluyó.

Fabiola Vindas, Señorita Costa Rica 2024

Fabiola Vindas, Señorita Costa Rica 2024