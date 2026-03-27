¿De qué trata “Rocío Dúrcal: 20 años sin ti”? Especial ya se puede ver en las principales salas de cine

La película “Rocío Dúrcal: 20 años sin ti” ya se encuentra en cines de Costa Rica, llevando a la pantalla grande uno de los conciertos más emblemáticos de la artista española.

Un homenaje a su legado

Rocío Dúrcal regresa al cine con un concierto histórico. (HO)

El material recupera la presentación que Rocío Dúrcal ofreció el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de México, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos como “Amor eterno”, “La gata bajo la lluvia” y “Como tu mujer”.

Este concierto ha sido remasterizado en imagen 4K y sonido 5.1, lo que permite a nuevas generaciones disfrutar de su voz y presencia en una experiencia cinematográfica.

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Un regreso emotivo a la pantalla

Según reporta The Hollywood Reporter en Español, el lanzamiento forma parte de la conmemoración por los 20 años del fallecimiento de la cantante, considerada una de las figuras más importantes de la música en Iberoamérica.

Además, el concierto incluye participaciones especiales como la de Juan Gabriel, quien destacó en su momento el vínculo de la artista con México.

Disponible en Costa Rica

Rocio Durcal La película ya se puede ver en salas de Costa Rica. (CARMEN CLARA)

La producción se estrenó a partir del 25 de marzo en varios países de Latinoamérica, incluido Costa Rica, donde los seguidores podrán revivir uno de los momentos más importantes de su carrera.

Este estreno no solo celebra su trayectoria, sino que también acerca su música a nuevas audiencias, reafirmando su impacto en la cultura musical.