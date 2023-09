Después de ser eliminada de primera en Nace una estrella vuelve al programa por la puerta grande

Sharon Abarca brilla en Nace una Estrella 13 años después de ser participante (Tomada de Instagram)

La cantante nacional Sharon Abarca vive un gran momento personal y profesional mientras se luce en la banda de la sexta temporada de Nace una Estrella.

Ser parte de este proyecto ha significado todo un reto para ella, porque tiene que equilibrarlo con su carrera de solista y su otra pasión, la publicidad.

“Todo con la banda ha sido muy lindo, pero muy retador, yo al principio tenía miedo, pensaba que iba a ser difícil y ahora que estoy es el doble más difícil. Es mucha presión estar ahí haciendo coros, porque todos los cantantes tienen voces distintas y eso sumado a los nervios de que es un programa en vivo, lo vuelve mucha responsabilidad”, contó en una conversación con La Teja.

La banda tiene la tarea de hacerle arreglos a todas las canciones y ensayar con todos los participantes, por lo que es un trabajo que ocupa la mayor parte del tiempo de Abarca.

“Nosotros hacemos arreglos, hacemos ediciones en las canciones con versiones reducidas, por ejemplo, en mi caso los lunes me dedico a hacer ediciones, martes y miércoles los dedico a mis proyectos personales, vamos con ensayos de jueves a sábado y ya domingo es el programa”.

Regresa a Nace una estrella

Sharon ya es una reconocida artista nacional, razón por la que fue tomada en cuenta por Rodrigo Lagunas y Teletica para ser parte de la banda, pero hace 13 años estuvo en la otra cara de la moderna, cuando fue participante.

“Yo siento las expulsiones más que mis compañeros porque estuve ahí, hace 13 años estuve en la segunda temporada de Nace una Estrella y sé lo que es salir eliminada, salí de primera. Para mí es Inevitable sentir lo que ellos sienten y me identifico demasiado con ellos y sufro las eliminaciones”.

La también exparticipante de Tu cara me suena, recordó que a partir de esa experiencia fue que empezó a impulsar su carrera, un camino que ha sido difícil, pero que ha llevado con mucha perseverancia.

“La clave es la perseverancia, estar demasiado firme en cuanto ama uno la música, si vos lo dudas un poquito, la vida te lleva, por otro lado. Hay que sacarle el jugo a la plataforma y tener demasiada humildad para entender que por salir ahí no se tiene el mundo resuelto”.

Sharon Abarca forma parte de la banda que acompaña a todos los participantes de Nace una estrella. (Tomada de Instagram)

Proyectos personales

A pesar de que ser parte de Nace una Estrella le absorbe mucho tiempo, la artista se multiplica para poder llevar a cabo sus proyectos personales, donde sobresalen su propia música y su empleo como redactora publicitaria.

De hecho, está muy emocionada porque el próximo 21 de octubre sale su nueva canción, Mi hogar, un tema dedicado a todas las personas especiales de su vida.

“Yo tengo dos prioridades, mis clientes como redactora creativa y mi música, en la que yo me involucró en todo, no es solo escribirla y grabarla, es toda la parte de producción y estar en todo el proceso.

“Esta canción llegó en un momento de mi vida que me sentía demasiado agradecida de las personas que están en mi vida, pese a que yo no estaba muy bien. Yo sé que siempre van a haber personas cerca de mí que se sienten como llegar a la casa: mi papá, mi mamá, mi familia, mi abuela y no necesariamente podría ser una pareja”.

La artista agregó que aunque puede parecer, la pieza no tiene un mensaje romántico, puede aplicar para una pareja, pero es para una persona que de verdad se ame, sin importar el vínculo.

Eso sí, confesó que ya hay alguien en su vida con quien se está dando una nueva oportunidad en el amor.

“Hay alguien por ahí, estoy nuevamente dándome la oportunidad de abrir mi corazón, pero no tengo expectativas, quiero querer de manera muy libre, sin presión, disfrutando el momento de conocer a una persona y dejando que fluya”.

Para finalizar contó que está trabajando en un disco y que una de las canciones saldrá el Día de San Valentín del 2024, año en el que espera volver con todo a su carrera, con presentaciones y mucha música que la tiene muy ocupada y emocionada.