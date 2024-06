Día del Padre: Papi Pazz disfruta la bendición de ser padre mientras conquista a millones con su hija 

Mauricio Artavia (Papi Pazz) con su hija Alana

El comediante Mauricio Artavia, conocido por todos los ticos como “Papi Pazz”, vive su paternidad al máximo gracias a su pequeña hija, Alana, con quien conquista a millones de personas en redes sociales.

El don de hacer reír y entretener a la gente que ha caracterizado por años a Artavia, lo heredó su hija, de 11 años, quien se convirtió en la mejor aliada del comediante en redes sociales.

Desde hace algún tiempo, ambos se han hecho virales con divertidos videos en Facebook, Tiktok e Instagram, pero esa química con la comedia viene desde mucho antes.

“Ahora nos ve más la gente, pero con Alana grabo videos desde que ella tenía como seis años, o sea hace como cinco años. El primero que grabé con ella fue para un Chinamo y pegó mucho y por eso seguimos haciendo videos juntos”, contó Artavia en una entrevista con La Teja.

Los videos de padre e hija con el pasar del tiempo se convirtieron en virales, tanto así que muchos tienen millones de reproducciones, algo que lo hace sentirse muy orgulloso.

“Tengo videos con Alana de millones de reproducciones, hay uno que tiene 17 millones de vistas, se viralizó en México, otro de 15 millones. Algunos se me ocurren a mí, otros son videos que hacen en otros países y uno hace la versión de uno y a ella también se le ocurren algunos temas. Yo no la presiono, si ella no quiere hacer algo, que no lo haga, pero tiene esa chispa”.

El comediante agregó que su hija tiene una gran facilidad para improvisar y para aprenderse los guiones de los videos, es tan inteligente que hasta tiene su propio emprendimiento, compra y revende stickers, muchas veces en los propios shows de su papá, donde ella casi siempre está presente.

“Alana se alegra de lo que dice la gente, yo a veces termino un show y hay gente tomándose fotos conmigo y al otro lado con Alana. Ella nos acompaña porque mi esposa es mi sonidista. Este trabajo es una belleza, por ejemplo, tengo un show en Limón, entonces voy con mi esposa y Alana, ando con ellas por todo lado. Ahora el 28 de junio vamos para ‘Lo que tú quieras’ en las faldas del Volcán Poás”.

LEA MÁS: Papi Pazz cumplió 12 años de no tomar licor y le envió un consejo a los que luchan contra un vicio

Su esposa y Alana son su fiel compañía

Alana significa una nueva oportunidad de ser padre para Papi Pazz

A pesar de que muchas cosas se sienten como la primera vez, Alana no es la única hija del humorista, hace 32 años se convirtió en padre y debido al alcohol y a diferentes situaciones de la vida, él no disfrutó como le hubiera gustado esa etapa.

“Tengo un hijo de 32 años, yo me divorcié cuando él tenía dos años y entonces no estuvo mucho conmigo. En ese tiempo tomaba mucho licor y cuando estaba conmigo los fines de semana, él se quedaba y yo tomando guaro”.

A pesar de eso, siempre fue muy responsable con la manutención de su hijo y en la actualidad tienen una gran relación.

Esa situación que vivió con su primer hijo, es muy distinta a su actual realidad con Alana, con ella ha podido disfrutar al 100% de su compañía y siente el apoyo de su tata. Papi Pazz lo ve como una segunda oportunidad de vida y una respuesta de Dios a sus oraciones, porque poco después de que le pidió que le ayudara a dejar el alcohol, descubrió que la pequeña venía en camino.

“Alana fue una nueva oportunidad, con ella si estoy viviendo de verdad la paternidad, nunca fui un padre irresponsable, pero con mi hijo no tuve tiempo, con Alana paso todo el día, yo decidí dejar de tomar en enero y Alana nació en agosto, fue el regalo ante esa decisión, porque yo no disfruté a mi primer hijo”.

Ahora que sí disfruta de ambos hijos, asegura que le ofreció una disculpa a su primogénito por no haber vivido muchas cosas con él.

“Yo le pedí perdón, hasta estuve dos años viviendo en Guatemala y no lo vi en ese tiempo. Yo le digo: ‘mae, manda huevo, que yo no viví estas cosas con usted’ y él me dice que no me preocupe. Ahora todo está bien, amo a mis hijos y ellos se llevan muy bien”.

En la actualidad Artavia no se cambia por nadie, hace lo que ama, disfruta a sus hijos, tiene la gran ventaja de trabajar con su esposa y hasta con Alana, porque mientras ella quiera y la vida se los permita, van a seguir juntos conquistando seguidores y sacando risas dentro y fuera de Costa Rica.