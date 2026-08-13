Dos imágenes muestran el antes y el después del impactante cambio físico de Choché Romano

Choché Romano compartió con sus seguidores parte de la transformación personal que está viviendo. (redes/Instagram)

Choché Romano está decidido a darle un giro a su vida y aseguró que para lograrlo está dispuesto hasta a cambiar de amistades.

El presentador y humorista abrió su corazón con sus seguidores y contó parte del proceso personal que está viviendo, uno que incluso lo llevó a emocionarse frente al espejo mientras se probaba ropa nueva.

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Choché explicó que, después de muchísimo tiempo, salió a comprar ropa porque todo lo que tenía en su clóset ahora le queda grande.

Ese momento, que podría parecer algo sencillo, terminó siendo muy significativo para él.

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El presentador aseguró que uno de sus mayores motivos para cambiar son sus hijas. (Choché Romano/Choché Romano)

“Hoy, viéndome al espejo en la tienda, se me aguaron los ojos y solamente sonreía y me decía en la mente y el corazón… ¡Aquí vamos, una vez más, aquí vamos!”, escribió.

El también humorista aprovechó para dirigirse a quienes están atravesando una situación similar y aseguró que sabe lo que significa querer darse por vencido.

Según Choché, muchas veces las personas se enfocan únicamente en los números que marca una báscula, cuando en realidad estos pueden ser el reflejo de algo mucho más profundo.

“Yo sé lo que es querer darse por vencido y muchas veces la gente habla de los números que dice la báscula, pero en muchas ocasiones solo son el reflejo de algo que grita el corazón”, expresó.

El humorista confesó que está librando una batalla diaria para transformar su vida. (Choché Romano/Choché Romano)

Choché Romano habla de sus cambios

El presentador dejó claro que su proceso de bajar de peso no se limita a un cambio físico, pues también está trabajando en su manera de pensar y en sus hábitos.

Incluso reconoció que ha tomado decisiones relacionadas con las personas que lo rodean.

“Desde aquí les mando un abrazo y les digo que yo estoy con ustedes y al mismo tiempo estoy en mi propia batalla diaria. Cambiando mentalidad, hábitos y hasta amistades para construir mi mejor versión”, manifestó.

Pero detrás de todos esos cambios hay una motivación que para Choché es todavía más importante: sus dos hijas.

“¡Quiero transformarme en el hombre que quiero para mis hijas!”, afirmó.

El presentador también dejó claro que no espera que todo cambie de un día para otro. Su intención es avanzar poco a poco y concentrarse en cada decisión.

“Un día a la vez, una comida a la vez y un pensamiento dominado a la vez”, escribió.

Choché cerró su reflexión asegurando que próximamente quiere compartir algo con sus seguidores para que juntos puedan apoyarse a seguir adelante.

“Pronto vamos a hacer algo juntos para agarrarnos e impulsarnos hacia arriba, se los prometo”, concluyó.