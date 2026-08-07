Una confesión sobre un motel hizo que Choché Romano hablara sin filtros

Choché Romano se sorprendió al leer la confesión de una seguidora durante una dinámica en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Una confesión que recibió de una seguidora hizo que Choché Romano se sincerara y compartiera una particular opinión sobre las primeras citas y los detalles que, según él, pueden marcar la diferencia al conquistar a alguien. Sus comentarios no tardaron en llamar la atención de quienes seguían la conversación.

Todo ocurrió durante una dinámica en sus redes sociales, donde una seguidora le escribió: “Me pidieron la mitad del motel y lo mandé al caraj/%$”, al contar una experiencia personal.

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Tras leer el mensaje, Choché no ocultó su sorpresa.

“No puedo creer que haya un zángano que le pida para eso. ¿Se da cuenta? Después por andar defendiendo maes así, les pasan estas cosas”, dijo.

El presentador aprovechó la historia para compartir su opinión sobre las primeras citas y los detalles al conquistar a alguien. (redes/Instagram)

El presentador aprovechó para dar su punto de vista y aseguró que, si una persona no tiene dinero para pagar un motel, lo mejor es dejar el plan para otro momento.

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“Ese día no se motelea, es simple. Yo me he dado cuenta, a lo largo de mis casi 40 años, que las mujeres no tienen problema en que sea una chalupa o un tibón lo que se están comiendo. Lo importante es que el hombre tenga iniciativa. Pero ¿cómo le va a pedir la mitad? Ese día mejor no se va y ahorra”, comentó entre risas.

Las declaraciones generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Mientras muchos coincidieron con su reflexión y se tomaron el tema con humor, otros aprovecharon para debatir sobre si compartir ese tipo de gastos debería verse con normalidad.