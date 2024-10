Douglas Sánchez explotó por supuesto abuso contra un periodista de su noticiero en el Congreso

Periodista de OPA detenido en la Asamblea Legislativa (Rocío Sandí Z.)

Douglas Sánchez está muy enojado por la detención de un periodista de Canal ¡Opa!, por parte de dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este jueves.

El comunicador y director del canal emitió un editorial para expresar su molestia con una situación que se dio en una cobertura sobre el fiscal general, Carlo Díaz, quien anda con escolta del OIJ.

“Pablo Contreras, reportero de Central noticias, hace coberturas en la Asamblea y estaba en la comparecencia del fiscal de la República. Él fue a la cobertura, estaba en el espacio donde la prensa está, donde también hay público, toma fotografías porque es un gran vidrio para compartir, reportar o lo que fuese”, explicó.

Agregó que de un momento a otro, su colega y compañero lo llamó para decirle que supuestamente lo tenían retenido dos agentes.

“Lo sacan al pasillo y le dicen ‘denos el celular para ver la fotografía que usted tomó porque tiene, tiene ‘connotación sexual’’ porque la tomó cuando la periodista de Carlo Díaz, Tatiana Vargas, se acerca a preguntarle algo al fiscal. Ella se agacha y se toma la foto, pero fueron varias y uno como periodista anda el teléfono para tomar fotos y registrar el momento”, aseguró.

Después de eso, Sánchez se fue para el lugar y con asesoría de un abogado intervino por Contreras.

“Llegan más agentes del OIJ y dicen que tienen que hablar con Pablo, pero que yo no puedo estar solo para tomarle los datos. Se lo llevan, lo desfilan, lo exhiben, toman fotos todos los medios de comunicación, lo pasan por todo el Congreso y le pierdo la pista a Pablo... Le decomisan los celulares, Tatiana pone una denuncia, que me parece que si se siente ofendida tiene todo el derecho, pero lo que se le hizo a Pablo, además de limitarle el ejercicio de su profesión, exponerlo de esa manera, me parece que hay un abuso...”.

Para concluir, aseguró que él vio la fotografía y que van a ir a las instancias legales para defender a Contreras en caso de que se confirme que él no tomó una foto indebida.