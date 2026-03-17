Douglas Sánchez y Jorge Obando reaccionaron así tras quedar fuera del Octavo Mandamiento de ¡Opa!

Los presentadores Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron la noche de este lunes 16 de marzo su salida del programa El octavo mandamiento, transmitido por Canal 38 ¡Opa!, durante la emisión en vivo del espacio.

Decisión se comunicó en pleno programa

Douglas Sánchez no quedó muy contento con la decisión (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Al cierre de la transmisión, Sánchez explicó que la gerencia general del canal tomó la decisión de realizar un cambio en la dupla que ambos conformaban desde el inicio del proyecto.

El periodista detalló que fue quien diseñó el programa, incluyendo su dinámica, nombre y contenidos. Sin embargo, indicó que, aunque respeta la decisión empresarial, no la comparte.

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“Lo respeto, pero no lo comparto. Entiendo perfectamente la decisión y creo que están, como dueños de esta empresa, en todo el derecho de hacer los cambios que consideren”, expresó durante la emisión.

Asimismo, confirmó que tanto él como Obando decidieron no continuar al frente del espacio a partir del martes 17 de marzo.

Mensaje de despedida y continuidad del programa

Douglas Sánchez Jorge Obando El octavo mandamiento ¡Opa! (Captura de video/La Nación)

Sánchez aseguró que el programa continuará al aire y deseó éxito a quienes asumirán la conducción en adelante.

Por su parte, Jorge Obando agradeció al público por la sintonía y al equipo de trabajo por el esfuerzo diario, al tiempo que manifestó respeto hacia Carlos Valenciano, propietario del canal.

“Se respeta, se le quiere, se le estima. Punto. Ahí se acaba la conversación. Desearle lo mejor al programa”, señaló.

Ambos comunicadores estuvieron al frente de El octavo mandamiento desde su estreno, consolidando una dupla reconocida dentro del espacio televisivo.

Nota realizada con ayuda de IA