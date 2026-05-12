Dua Lipa le declara la guerra a Samsung por usar su imagen sin permiso y exige millonada

Dua Lipa tomó acciones legales tras ver su imagen en productos sin autorización.

La cantante Dua Lipa volvió a ser noticia, pero esta vez no por su música, sino por una fuerte batalla legal que ya está dando de qué hablar.

Lo que parecía una simple estrategia de mercadeo terminó convirtiéndose en un problema legal de grandes ligas. Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung Electronics por el supuesto uso indebido de su imagen en productos de la marca.

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Según documentos judiciales, la cantante reclama nada menos que 15 millones de dólares (poco más de 6,800 millones de colones), luego de que su rostro apareciera en el empaque de televisores sin su autorización ni ningún tipo de pago.

Una foto que terminó en pleito

De acuerdo con Infobae, la imagen utilizada habría sido tomada en 2024, específicamente detrás de escenario en el festival Austin City Limits. La artista asegura que esa fotografía es de su propiedad y que nunca dio permiso para que se usara con fines comerciales.

Lo más delicado del asunto es que, según el reclamo, la foto fue colocada de forma visible en las cajas de los televisores, dando la impresión de que ella respaldaba el producto.

Cuando la cantante se dio cuenta de la situación, alrededor de junio de 2025, pidió a la empresa que dejara de usar su imagen. Sin embargo, siempre según la demanda, la respuesta no fue la esperada.

“Actitud arrogante”, dice la demanda

En los documentos legales, el equipo de la artista señala que la reacción de Samsung Electronics fue “desdeñosa e insensible”, ya que no habrían detenido el uso del material pese a la solicitud.

Además, se indica que la compañía habría seguido beneficiándose económicamente al asociar su imagen con los televisores, generando una percepción falsa de patrocinio.

La demanda incluye cargos por infracción de derechos de autor, uso indebido de imagen, violación de marca y otras faltas relacionadas con la ley estadounidense.

Dua Lipa tomó acciones legales tras ver su imagen en productos sin autorización.

Un golpe a su imagen

El caso también plantea que esta situación le habría causado un “daño irreparable” a la cantante, ya que su imagen es una de sus principales herramientas comerciales.

No es un detalle menor: Dua Lipa ha trabajado con marcas de alto perfil como Puma, Versace, Chanel y otras firmas de lujo, por lo que cualquier uso no autorizado podría afectar directamente su reputación y sus contratos.

Por ahora, Samsung Electronics no ha dado declaraciones públicas sobre el caso.