Édgar Cartín negocia con otro canal para que El Galán esté en los toros tras su salida de Repretel 

Edgar Cartín y su personaje El Galán podrían no estar en las corridas de Toros de l fin de este 2023

Tras su salida de Repretel, Édgar Cartín nos contó que es posible que vuelva a las transmisiones de los toros de fin de año, pero que tiene un objetivo más importante.

Hace algunos meses Cartín decidió renunciar al canal de La Uruca y alejarse de la televisión y es que nos contó que quiere pasar un fin de año diferente, priorizando a su familia.

“Mejor decidí que este año me voy a dar una pausa para disfrutar en familia Navidad, son como 16 años de no pasar en familia y más que ahora tengo a las chiquitas (sus gemelas) que ya en diciembre van a tener casi dos años, año y 10 meses, entonces ya las puede uno disfrutar más con las cositas de Navidad, entonces decidí tomarme esa pausa”, comentó en una conversación con La Teja.

LEA MÁS: Canal 13 volverá a transmitir toros desde Zapote y busca a una pieza fundamental

Cartín reconoció que sí ha estado en conversaciones con William Calderón, jefe de operaciones de Canal 13, Sinart, canal donde empezó su carrera en televisión, y que este año estará trasmitiendo los toros desde Zapote.

“Hemos estado negociando, yo le dije a William que tal vez podía estar una semana, unos días, pero que me quedara más tiempo para la familia. Quedamos de hablarnos, vamos a ver qué pasa, me une una muy buena amistad y un gran cariño con el canal, ahí me inicié, me gustaría aportar mi granito de arena, pero solo si son pocos días”.

El comediante agregó que tiene opciones en televisión para el año 2024, pero que aún no hay nada concreto.

“Estamos peloteando proyectos y vamos a ver, todo en manos de Dios, para ver qué tiene Dios para el próximo año”, concluyó.