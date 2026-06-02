Eduin Caz de Grupo Firme recibió nueva y escalofriante amenaza de muerte en México

El cantante Eduin Caz, líder de la agrupación mexicana Grupo Firme, volvió a quedar en el centro de la preocupación luego de que medios internacionales reportaran una nueva amenaza de muerte en su contra.

Según informaron cadenas como Telemundo y Univisión, el nombre del artista apareció en una presunta narcomanta colocada en un puente peatonal en el estado de Baja California, México.

El mensaje también incluía amenazas a autoridades

Eduin Caz habría sido mencionado en una presunta narcomanta en Baja California.

De acuerdo con los reportes, el mensaje habría sido firmado por un supuesto grupo del crimen organizado y contenía amenazas dirigidas tanto a agentes de las Fuerzas Estatales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California como al cantante de regional mexicano.

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La parte del mensaje relacionada con Eduin Caz decía:

“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también”.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han brindado mayores detalles públicos sobre el caso.

No es la primera amenaza contra Grupo Firme

Esta no sería la primera vez que el cantante y su agrupación enfrentan una situación similar.

En febrero de 2025, Grupo Firme y parte de su equipo técnico también recibieron amenazas explícitas en Tijuana, donde incluso apareció una cabeza humana junto con mensajes intimidatorios que buscaban obligarlos a cancelar una presentación programada en el Carnaval de Mazatlán.

Aquella situación generó gran impacto mediático y fuertes medidas de seguridad alrededor del grupo.

No es la primera vez que Grupo Firme enfrenta amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Eduin Caz no se ha pronunciado

Pese a la gravedad de los reportes que circulan en medios internacionales y redes sociales, Eduin Caz no se ha referido públicamente al tema.

De hecho, el cantante continúa mostrándose tranquilo y activo en sus plataformas digitales, donde sigue compartiendo contenido relacionado con su música y actividades diarias.

La situación ha generado preocupación entre seguidores de Grupo Firme y fanáticos del regional mexicano, especialmente por el historial reciente de amenazas contra artistas en México.