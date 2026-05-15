Vea aquí el nuevo video de Grupo Firme con un volcán de Costa Rica como protagonista

El nuevo videoclip de Grupo Firme tiene sabor completamente costarricense y un protagonista inesperado: el majestuoso volcán Arenal.

La banda mexicana estrenó este jueves el video de la canción “Qué mal te ves sin mí”, una colaboración con Hernán Sepúlveda, grabada en distintos puntos de Costa Rica tras el concierto que ofrecieron a finales de marzo en el país.

Desde los primeros segundos del clip aparece una toma aérea del famoso volcán, acompañada incluso por el nombre de volcán Arenal y Costa Rica, detalle que emocionó a muchos seguidores nacionales.

Además de las imágenes del coloso, el videoclip también incluye escenas grabadas durante el concierto de la agrupación en el estadio Nacional.

Grupo Firme destacó las bellezas de Costa Rica.

Eduin Caz destacó al país

El vocalista de la agrupación, Eduin Caz, compartió el lanzamiento del tema con un mensaje especial dedicado a Costa Rica.

“QUE MAL TE VES SIN MI ⚡️ Espero les guste ese bonito tema grabado desde el hermoso país de COSTA RICA”, escribió el cantante en redes sociales.

El videoclip ya suma miles de reproducciones y decenas de comentarios de costarricenses orgullosos de ver uno de los paisajes más emblemáticos del país en una producción internacional.

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Y es que para muchos usuarios, el volcán Arenal terminó robándose el show y siendo igual o más protagonista que los propios integrantes de la banda.