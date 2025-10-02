El conmovedor mensaje de Lizeth Castro tras la muerte de Kevin Kirby en Costa Rica

El asesinato de Kevin Kirby tiene en luto a todo el país. (Instagram/Redes sociales)

El hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby en el río María Aguilar, en Hatillo 8, ha sacudido a Costa Rica y ha generado una ola de reacciones.

Entre las más sentidas se encuentra la de la comunicadora Lizeth Castro, quien compartió un fuerte mensaje sobre la trágica experiencia del joven de 27 años.

“No puedo imaginar todos los sueños que quería cumplir este amante de la pesca y el surf”, comentó Castro, al recordar la alegría y vitalidad que caracterizaban a Kirby.

La periodista agregó: “Todo esto nos deja el sabor amargo de la injusticia y el dolor, de la escalada de violencia que nos está asfixiando”.

Lizeth recordó que Kevin fue visto por última vez el pasado domingo y su cuerpo apareció el miércoles en las orillas del río. Según las primeras informaciones, un hombre que intentó robarle su carro le arrebató algo invaluable: la vida.

Lizeth Castro habló sobre la muerte de Kevin Kirby. (Facebook)

“Qué tristeza por Dios. No hay cómo medir el dolor de sus seres queridos y amigos”, concluyó la comunicadora.

Este caso refleja la creciente preocupación por la violencia en Costa Rica y el impacto que estos hechos tienen en la sociedad.