El curioso menú de los Óscar: lo más exclusivo y lo primero que desaparece en una noche llena de estrellas

Después de la emoción de la gala de los Premios Óscar y de escuchar la frase “and the Oscar goes to…”, los invitados pasan a otra de las tradiciones más esperadas de la noche: el banquete del Governors Ball, una cena de lujo donde se sirven miles de platos preparados especialmente para las estrellas de Hollywood.

El encargado de este espectacular menú es el reconocido chef Wolfgang Puck, quien desde hace más de 30 años diseña la experiencia gastronómica que disfrutan más de 1.500 invitados tras la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Los platos que desaparecen primero

El chef Wolfgang Puck diseña el menú del banquete de los Premios Óscar desde hace más de 30 años. (VALERIE MACON/AFP)

Aunque el menú incluye ingredientes exclusivos y elaboraciones gourmet, según la revista Hola, el propio chef ha revelado que los primeros platos que se agotan no son los más lujosos.

Según explicó, las pizzas artesanales y las minihamburguesas son las favoritas de los invitados.

Las pizzas se preparan al momento en hornos de leña con ingredientes frescos, mientras que las hamburguesas se elaboran con carne de wagyu premium.

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Entre las variedades destacan pizzas margarita, cacio e pepe con yema de huevo, pollo César y opciones veganas.

Además de las opciones más populares, el banquete incluye platos considerados clásicos de los Óscar.

Entre ellos destacan el salmón en croûte, el pastel de pollo (chicken pot pie), los mac and cheese y las ya famosas pizzas de salmón ahumado.

También hay estaciones especiales donde los chefs preparan cortes de carne wagyu japonés y tomahawks de wagyu americano a la plancha.

Entre las novedades de este año están las barras de sushi y handrolls, donde un sushiman prepara piezas al gusto de los invitados, con opciones como atún picante, salmón o versiones veganas.

También habrá estaciones de cocina japonesa estilo izakaya, con platos como mini okonomiyaki y brochetas yakitori.

Una de las sorpresas del menú es que este año no se servirá jamón ibérico, un producto que había estado presente en las últimas seis ediciones del evento.

Miles de platos y litros de champán

Las cifras del banquete son tan impresionantes como la gala misma.

En pocas horas se sirven 25.000 platos individuales de unas 70 opciones distintas, preparados por un equipo de 325 camareros.

Entre los ingredientes utilizados se encuentran aproximadamente:

60 kilos de carne wagyu

140 kilos de salmón ahumado

180 kilos de queso

14 kilos de caviar kaluga

Más de 1.500 invitados participan en la cena del Governors Ball tras la gala. (VALERIE MACON/AFP)

En cuanto a las bebidas, se calcula que durante la celebración se descorcharán alrededor de 1.700 botellas de champán, además de vinos, sake y cerca de 1.000 botellas de tequila para cócteles.

El postre más famoso: el Óscar de chocolate

Uno de los detalles más llamativos del banquete son las estatuillas de Óscar hechas de chocolate.

Cada año se elaboran alrededor de 6.000 figuras, hechas con chocolate 70 % cacao y decoradas con polvo de oro comestible de 24 quilates.

Estas figuras se han convertido en uno de los recuerdos favoritos de los invitados, quienes pueden llevarse su propio “Óscar” dulce a casa.

Nota realizada con ayuda de IA