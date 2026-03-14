¿A qué hora y dónde ver los Óscar 2026? Esto es todo lo que tiene que saber de la gala en la que compite el tico Felipe Pacheco

La 98.ª edición de los Premios Óscar se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, una gala que reunirá a las principales figuras del cine mundial.

Para Costa Rica, la ceremonia tendrá un significado especial: el ingeniero de sonido Felipe Pacheco se convirtió en el primer costarricense nominado a un Óscar, un logro considerado histórico para la industria cinematográfica del país.

Pacheco compite en la categoría de mejor sonido por su trabajo en la película Sinners (Pecadores), una producción que además llega a la gala como la gran favorita con 16 nominaciones, la mayor cantidad en esta edición.

Felipe Pacheco Bafta (Bafta/Cortesía/La Nación)

Un tico que hace historia en Hollywood

La presencia de Felipe Pacheco en los Óscar marca un momento sin precedentes para el talento costarricense dentro de la industria cinematográfica internacional.

El profesional, ingeniero de sonido, lleva varios años trabajando en producciones de Hollywood, donde ha participado en proyectos de gran escala. Su trabajo en Sinners lo llevó a formar parte del equipo técnico que ahora busca llevarse la estatuilla dorada.

La nominación no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también un hito para el cine costarricense, ya que es la primera vez que un profesional del país aparece entre los finalistas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

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Pacheco ha participado además en grandes producciones internacionales como Oppenheimer y Black Panther: Wakanda Forever, lo que evidencia la trayectoria que ha desarrollado en la industria.

¿Dónde ver los Premios Óscar 2026?

La ceremonia podrá seguirse en televisión y plataformas digitales en distintos países.

En Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través del canal TNT, mientras que en streaming podrá verse mediante la plataforma Max.

También habrá cobertura de la tradicional alfombra roja, que se inicia aproximadamente una hora antes de la gala principal.

En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida por ABC, así como en las plataformas Hulu y FuboTV.

Horarios de los Óscar 2026 por país

Premios Óscar 2026 (AFP/La Nación)

La gala se celebrará el domingo 15 de marzo y estos son los horarios en formato de 12 horas para distintos países:

México, Costa Rica y El Salvador: 5:00 p. m. (inicio de la gala)

5:00 p. m. (inicio de la gala) Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8:00 p. m.

8:00 p. m. España: 12:00 a. m. del lunes 16 de marzo

La alfombra roja comenzará aproximadamente una hora antes de la ceremonia principal en cada país.

Sinners lidera las nominaciones

La película Sinners (Pecadores) llega como la gran favorita de la noche con 16 nominaciones, un récord histórico para esta edición.

El thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler compite en varias de las categorías más importantes de la gala, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor actor para Michael B. Jordan.

Principales nominados de los Óscar 2026

Título 1: Costarricense hace historia en los Óscar 2026: Felipe Pacheco competirá por mejor sonido (AFP/La Nación)

Entre las producciones que competirán por mejor película destacan:

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Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

O Agente Secreto

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

En la categoría de mejor actor protagonista figuran:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

– Marty Supreme Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

– One Battle After Another Ethan Hawke – Blue Moon

– Blue Moon Michael B. Jordan – Sinners

– Sinners Wagner Moura – O Agente Secreto

Mientras que en mejor actriz protagonista compiten:

Jessie Buckley – Hamnet

– Hamnet Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

– If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson – Song Sung Blue

– Song Sung Blue Renate Reinsve – Sentimental Value

– Sentimental Value Emma Stone – Bugonia

En la categoría de mejor dirección aparecen nombres como Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Josh Safdie y Joachim Trier.

Un momento histórico para Costa Rica

Más allá de las estrellas de Hollywood y las grandes producciones, la ceremonia de este año tiene un significado especial para el país.

La nominación de Felipe Pacheco coloca el nombre de Costa Rica en uno de los escenarios más importantes del cine mundial y demuestra que el talento nacional puede abrirse camino en la industria internacional.

Nota realizada con ayuda de IA