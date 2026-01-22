Oscar 2026: ¿dónde ver las películas nominadas en streaming y en cines?

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los premios Oscar 2026, una edición que estará marcada por el récord de Sinners, con 16 menciones. Tras el anuncio, surge la principal duda entre los cinéfilos: cómo y dónde ver las películas nominadas.

Hamnet ya ganó mejor película dramática en los Globos de Oro (ETIENNE LAURENT/AFP)

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se realizará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como presentador. Mientras llega la gala, varias de las cintas nominadas ya están disponibles en plataformas de streaming, aunque otras continúan únicamente en salas de cine.

LEA MÁS: El fenómeno Zootopia 2: cifras millonarias y un récord histórico para Disney

Según CNN, así puede disfrutar de las mejores películas del año, eso si las que están en cine, no es todos los países, por lo que debe revisar la cartelera local.

Películas nominadas disponibles en streaming

Película Plataforma Sinners HBO Max One Battle After Another HBO Max Frankenstein Netflix Sentimental Value Apple TV+ / Prime Video (EE.UU.) F1 Apple TV+ Train Dreams Netflix Bugonia Peacock Blue Moon Apple TV+ / Prime Video (EE.UU.) KPop Demon Hunters Netflix Elio Disney+ Weapons HBO Max The Lost Bus Apple TV+ Jurassic World Rebirth Peacock / Apple TV+ / Prime Video Song Sung Blue Apple TV+ / Prime Video (EE.UU.) If I Had Legs I’d Kick You Apple TV+ / Prime Video (EE.UU.) It Was Just an Accident Prime Video (alquiler, EE.UU.) Sirat Movistar+ (España)

Frankestein de Guillermo del Toro con Jacob Elordi como protagonista, está en Netflix (AFP/AFP)

Películas nominadas que siguen en salas de cine

Película Disponibilidad Hamnet Salas de cine Marty Supreme Salas de cine The Secret Agent Salas de cine Song Sung Blue Salas de cine If I Had Legs I’d Kick You Salas de cine (Latinoamérica y España)

Próximos estrenos en streaming (sin fecha global confirmada)

Plataforma Películas Disney+ / Hulu The Secret Agent, Avatar: Fire and Ash, It Was Just an Accident, Zootopia 2 HBO Max If I Had Legs I’d Kick You, The Smashing Machine Apple TV+ Arco Peacock Song Sung Blue

Las películas nominadas al Oscar 2026 ya pueden verse en streaming y cines. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA