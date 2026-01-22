Teleguía series y películas

Oscar 2026: ¿dónde ver las películas nominadas en streaming y en cines?

Las nominaciones a los premios Oscar 2026 ya se anunciaron y muchas de las películas pueden verse en streaming, mientras otras continúan en cartelera

Por Hillary Chinchilla Marín

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los premios Oscar 2026, una edición que estará marcada por el récord de Sinners, con 16 menciones. Tras el anuncio, surge la principal duda entre los cinéfilos: cómo y dónde ver las películas nominadas.

(De izq. a der.) El actor británico Joe Alwyn, el actor británico Noah Jupe, la directora china Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley, el actor irlandés Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe, ganadores del premio a la Mejor Película Dramática por 'Hamnet'.
Hamnet ya ganó mejor película dramática en los Globos de Oro (ETIENNE LAURENT/AFP)

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se realizará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como presentador. Mientras llega la gala, varias de las cintas nominadas ya están disponibles en plataformas de streaming, aunque otras continúan únicamente en salas de cine.

Según CNN, así puede disfrutar de las mejores películas del año, eso si las que están en cine, no es todos los países, por lo que debe revisar la cartelera local.

Películas nominadas disponibles en streaming

PelículaPlataforma
SinnersHBO Max
One Battle After AnotherHBO Max
FrankensteinNetflix
Sentimental ValueApple TV+ / Prime Video (EE.UU.)
F1Apple TV+
Train DreamsNetflix
BugoniaPeacock
Blue MoonApple TV+ / Prime Video (EE.UU.)
KPop Demon HuntersNetflix
ElioDisney+
WeaponsHBO Max
The Lost BusApple TV+
Jurassic World RebirthPeacock / Apple TV+ / Prime Video
Song Sung BlueApple TV+ / Prime Video (EE.UU.)
If I Had Legs I’d Kick YouApple TV+ / Prime Video (EE.UU.)
It Was Just an AccidentPrime Video (alquiler, EE.UU.)
SiratMovistar+ (España)
Frankestein
Frankestein de Guillermo del Toro con Jacob Elordi como protagonista, está en Netflix (AFP/AFP)

Películas nominadas que siguen en salas de cine

PelículaDisponibilidad
HamnetSalas de cine
Marty SupremeSalas de cine
The Secret AgentSalas de cine
Song Sung BlueSalas de cine
If I Had Legs I’d Kick YouSalas de cine (Latinoamérica y España)

Próximos estrenos en streaming (sin fecha global confirmada)

PlataformaPelículas
Disney+ / HuluThe Secret Agent, Avatar: Fire and Ash, It Was Just an Accident, Zootopia 2
HBO MaxIf I Had Legs I’d Kick You, The Smashing Machine
Apple TV+Arco
PeacockSong Sung Blue
Las películas nominadas al Oscar 2026 ya pueden verse en streaming y cines.
Las películas nominadas al Oscar 2026 ya pueden verse en streaming y cines. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

