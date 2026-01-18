Conozca la serie de Netflix que es tendencia a nivel mundial por su trama llena de suspenso e intriga

Él y Ella se posicionó como una de las series de suspenso y misterio más comentadas del momento en Netflix, logrando ocupar el primer lugar del top en varios países gracias a una trama que juega constantemente con la verdad, la culpa y las apariencias.

Una historia que atrapa y confunde

La miniserie, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, presenta a una pareja distanciada que se reencuentra cuando una mujer aparece asesinada en un pequeño pueblo.

A partir de ese momento, la historia se complica con la aparición de una segunda víctima y un entramado narrativo en el que cualquiera puede ser el culpable.

Ella, periodista, decide cubrir el caso, mientras que él comienza a sospechar de su propia expareja. Lo que parece una trama conocida dentro del género se transforma poco a poco en un relato más complejo, en el que las pistas apuntan deliberadamente hacia un culpable que, con el paso de los episodios, resulta no ser quien parece.

Actuaciones y ritmo que sostienen el suspenso

Para Cine y Series Munidiario, uno de los puntos más destacados de Él y Ella es el trabajo actoral. Aunque el reparto mantiene un nivel sólido, Jon Bernthal sobresale gracias a un personaje cargado de contradicciones, marcado por el dolor y los conflictos internos. Los flashbacks permiten profundizar en su psicología y aportan capas dramáticas que enriquecen la historia.

La serie evita subtramas innecesarias y rellenos. Cada escena cumple una función clara dentro del relato, lo que mantiene un ritmo ágil y una tensión constante que desemboca en un plot twist final capaz de resignificar todo lo visto anteriormente.

Un final que redefine la historia

Con seis episodios de aproximadamente 40 minutos, la producción demuestra que no toda verdad es absoluta y que la realidad solo cobra sentido cuando se unen todas las piezas. Ese concepto se convierte en el eje central de una miniserie que logra sorprender hasta sus últimos minutos.

Gracias a su combinación de misterio, actuaciones sólidas y una narrativa cuidadosamente construida, Él y Ella se consolida como una de las propuestas más recomendadas de Netflix para quienes buscan un thriller que desafíe al espectador.

Él y Ella se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. (Netflix/Netflix)

