El fenómeno Zootopia 2: cifras millonarias y un récord histórico para Disney

La película animada Zootopia 2, producida por Walt Disney Animation Studios, se convirtió en la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia, tras alcanzar una recaudación global de 1.706 millones de dólares, según datos del portal especializado Box Office Mojo.

Con esta cifra, Zootopia 2 logró superar a Inside Out 2, que hasta ahora ostentaba el récord dentro de las producciones animadas de Hollywood. El éxito confirma el impacto internacional de la secuela protagonizada por Nick Wilde y Judy Hopps, personajes que regresaron a la pantalla grande con una fuerte respuesta del público.

A nivel mundial, la cinta de Disney solo es superada por la producción china Ne Zha 2, que acumula 2.250 millones de dólares en taquilla. Este filme no está afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), de acuerdo con información publicada por el medio Variety.

Gracias a su desempeño comercial, Zootopia 2 también se posicionó como el noveno estreno más taquillero de todos los tiempos, quedando por detrás de producciones como Spider-Man: No Way Home (1.900 millones de dólares) y Avengers: Infinity War (2.000 millones), según reportes de la prensa especializada estadounidense.

Zootopia 2 alcanzó una recaudación mundial de 1.706 millones de dólares. (Cortesía Rola/La Nación)

El comportamiento de la taquilla reciente

Durante el fin de semana del 17 y 18 de enero, la taquilla global estuvo marcada por el estreno de 28 Years Later: The Bone Temple, una secuela de terror posapocalíptico que recaudó 31 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 13 millones correspondieron a Norteamérica.

En ese mercado, la producción fue superada por Avatar: Fire and Ash, que lideró la cartelera con 13,3 millones de dólares en Estados Unidos. La tercera entrega dirigida por James Cameron acumula 1.322 millones de dólares desde su estreno mundial el pasado 19 de diciembre.

Por su parte, Zootopia 2 se ubicó como la tercera película más taquillera del fin de semana en Norteamérica, con 8,8 millones de dólares, confirmando su solidez en salas incluso después de varias semanas en cartelera.

Nick Wilde y Judy Hopps protagonizan la secuela animada de Disney. (Cortesía Rola/La Nación)

