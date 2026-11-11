El desgarrador mensaje de la esposa de Leonardo Perucci que conmueve tras su fallecimiento

Arabella Salaverry compartió un emotivo mensaje tras la muerte de su esposo, Leonardo Perucci. (Esteban Chinchilla)

La muerte de Leonardo Perucci, a los 87 años, dejó un profundo pesar entre familiares, amigos y figuras del medio artístico costarricense.

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de su esposa, Arabella Salaverry, quien compartió un mensaje cargado de amor y nostalgia.

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La actriz publicó una fotografía junto al querido presentador y la acompañó con unas palabras que reflejan el vínculo que construyeron durante su vida juntos.

“Por siempre y para siempre, nos sostuvimos, hiedra y herida restaurada, nos amamos, nos vivimos”, escribió Salaverry en redes sociales.

Una despedida en medio del dolor

Perucci falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, luego de atravesar complicaciones de salud.

Leonardo Perucci falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años. (redes/Facebook)

Un día antes, el lunes 9 de noviembre, había sido sometido a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias. Durante el procedimiento, los médicos le colocaron un stent, pero su estado de salud continuó siendo delicado, especialmente por sus problemas respiratorios.

La publicación de Salaverry se convirtió en una muestra del amor que compartió con el presentador, cuya trayectoria dejó huella en la televisión costarricense.