El dolor detrás del triunfo: Gloriana Quesada confiesa que su hijo ya no quiere verla

La ciclista tica rompió en llanto al hablar del rechazo de su hijo tras semanas fuera de casa. (Captura de video/Captura de video)

La campeona costarricense Gloriana Quesada acaba de darle una nueva alegría al país al ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, pero detrás del éxito deportivo hay una historia que la tiene rota por dentro. En una entrevista para el programa Íntimo, de OPA, la atleta no pudo contener las lágrimas al confesar que su hijo pequeño la rechaza después del tiempo que pasó lejos de casa.

La pedalista tica, una de las figuras más destacadas del ciclismo nacional, abrió su corazón en la conversación con el periodista Douglas Sánchez, donde habló del sacrificio personal que hay detrás de cada medalla.

Gloriana contó que su preparación para los Juegos Centroamericanos en Guatemala incluyó un campamento de altura de más de un mes, además de su participación en la Vuelta a Costa Rica, donde fue la costarricense con mejor desempeño. Pero todo ese esfuerzo le pasó factura en lo emocional.

“Mi hijo me dijo que me fuera”, confesó Gloriana en una entrevista con Douglas Sánchez en el programa Íntimo de OPA. Fotografía: Comité Olímpico (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

“Mi hijo Franco, de dos años y cinco meses, no quiere hablar conmigo. Mi esposo le decía: ‘Durmamos los tres’, y él respondía: ‘No, mamá, váyase’. En ese momento me encerré a llorar en el cuarto. Yo sé que él no sabe, pero no me imaginé que lo fuera a resentir”, contó visiblemente afectada.

La deportista reveló que durante su ausencia se perdió momentos importantes de la vida de su hijo, como su primer concurso de natación y las primeras palabras.

“Son cosas que no vuelven”, expresó.

Aun con el dolor, Quesada aseguró que se siente agradecida con su esposo, quien ha sido su principal apoyo y quien ha fortalecido el vínculo con el niño.

Ciclista Gloriana Quesada habla de su depresión postparto

“Me da orgullo ver el lazo tan bonito que formaron, aunque al principio todo era ‘mamá, mamá’, y ahora solo es ‘papá, papá’. Eso también me llena de orgullo, pero sí me duele”, reconoció con sinceridad.

En la misma entrevista, Gloriana recordó que vivió una fuerte depresión posparto tras el nacimiento de su hijo, una etapa que marcó su vida y que la hizo valorar aún más su equilibrio emocional.