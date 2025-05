Johanna Solano nos confesó algo que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja

Johanna Solano todavía se mantiene en recuperación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Johanna Solano no pudo ocultar su felicidad y nos confesó en Nace una estrella el motivo que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que tras semanas de recuperación por una fuerte caída en una carrera de ciclismo en Sudáfrica, finalmente recibió luz verde para volver a hacer ejercicio.

“Ya me dieron luz verde para hacer actividad física, realmente solo he andado una vez en bici con Gloriana Quesada, mi compañera de competencia en la que me accidenté. Fueron casi 40 kilómetros en dos horas para ver qué tal me iba con el movimiento. Tenía curiosidad si me iba a molestar o no, y la verdad estoy muy contenta porque no sentí molestia mayor, más que la incomodidad de haber pausado casi dos meses de no andar en bici”, comentó.

La querida exreina de belleza confesó que ahorita el tema de reintegrarse lo hace con calma porque no tiene presiones ni competencias cercanas.

Johanna Solano es parte de los presentadores de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“No me estoy presionando, solo estoy disfrutando bastante del descanso, del trabajo. La verdad es que esa intensidad ya vendrá con los meses, por eso voy poco a poco”, dijo.

La morena expresó que rodar con Quesada la despejó un poco, porque fue una salida de amigas, en la que pudieron hablar de la “compe” y de sus vidas.

Eso sí, Joha dijo que están un poco estancados con la parte de la cicatrización, aunque ya ha ido mejorando.

LEA MÁS: Johanna Solano explotó como pocas veces por un favor que le pidieron

“Todavía no ha terminado de cerrar del todo, entonces sigo usando venda, no me he podido deshacer de ella y aunque no tengo toda la libertad de movimiento que quiero, ya no me duele, y creo que eso es lo más importante. Entonces la venda me la puedo aguantar un par de semanas más”.

LEA MÁS: Johanna Solano recibió una noticia que la emocionó tanto que la compartió de inmediato en redes

La presentadora de Nace una estrella expresó que todavía se está cuidando de lleno la herida; de hecho, tiene curaciones cada tres días, cambio de venda, hasta que se seque y cierre.

Johanna Solano sigue en recuperación pero ya retomó el ejercicio con su bici. (Instagram/Instagram)

Recordemos que Solano sufrió una caída en una carrera de ciclismo en Sudáfrica y fue operada de emergencia en la rodilla derecha el pasado 20 de marzo, debido a que el hoyo que se le hizo del accidente se cerró sin antes haberse limpiado.