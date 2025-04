Johanna Solano explotó como pocas veces por un favor que le pidieron

Johanna Solano se mostró furiosa en redes sociales. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

La presentadora y exreina de belleza Johanna Solano no se guardó nada y mandó un mensaje contundente a quienes abandonan a sus mascotas cuando “ya no les encajan en su estilo de vida”.

A través de sus redes sociales, Johanna expresó su molestia y dejó claro que no está dispuesta a ayudar a quienes, por capricho o comodidad, deciden deshacerse de sus perros.

“Por favor, no me escriban para ayudarles a encontrar casas a sus perros cuando ya se aburrieron de ellos o no entran dentro de su ‘estilo de vida’. Sé que cada persona tiene sus razones, pero a mí, personalmente, no hay nada que me enoje más”, escribió firme.

Solano, quien tiene ocho perros rescatados bajo su cuidado, recordó que una mascota es un compromiso de por vida y que abandonar a un animal puede provocarle un dolor enorme.

“¿Quién le explica a la mascota que la persona que le dio casa ya no la quiere? ¿Qué sentirá cuando amanezca en otro lugar desconocido? Esperará por meses, años, pensando que algo hizo mal”, escribió.

La también atleta hizo énfasis en que, mientras algunas personas abandonan a sus peludos, decenas de miles de animales siguen en las calles esperando por un hogar que nunca llega.

Johanna sabe muy bien de lo que habla. En su mensaje confesó que ha tenido que hacer ajustes duros en su vida para poder cuidar de sus animales, pero que jamás se le pasaría por la cabeza abandonarlos.

“Alimento, veterinario, facturas, problemas de espacio, tiempo, mudanzas… No es fácil, pero ellos no son desechables”, recalcó.

Finalmente, Solano pidió a quienes están pensando en adoptar que lo hagan con plena responsabilidad. Y a quienes ya tienen una mascota y no pueden o no quieren seguir con ella, les dejó un recado muy claro.

“Si no puede hacerse cargo, no tenga mascotas. Y si ya la tiene, protégela contra todo, porque a diferencia de usted, él sí daría la vida por usted.Si quiere darle una mejor vida, adelante y gracias, pero no me escriba a mí para encontrarles hogar, estoy muy ocupada ayudando a los que realmente nunca han tenido ninguno”, concluyó tajante.